БКС поднял оценку акций Сбербанка на 6%, подтвердив рейтинг "покупать"

"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 310 рублей до 330 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

Как отмечается в обзоре, с учетом новых прогнозов менеджмента эксперты повысили свои ожидания по чистой прибыли Сбербанка на 2019 год на 13%, до 962 млрд рублей, прогноз ROE (рентабельность капитала) до 23%. Кроме того, была увеличена оценка NIM (чистая процентная маржа) до 5,5% с 5,3% и снижен прогноз операционных расходов (соотношение расходы/доходы сократилось до 32% с 33%).

В то же время аналитики обращают внимание на низкую оценку Сбербанка рынком: он торгуется с дисконтом 60% и 35% по мультипликаторам P/BV на 2019 год (1,0x) и P/E на 2019 год (4,4x) к банкам EM (развивающиеся рынки) и на однолетнем минимуме. Как полагают эксперты, высокая рентабельность и способность развивать небанковские сегменты еще не отражены в цене. Более того, по их мнению, мощный катализатор ре-рейтинга - высокий потенциал дивидендов. Аналитики ожидают дивидендов банка по итогам 2018 год в размере 19 рублей на акцию, что соответствует дивдоходности 10% на обыкновенную акцию и 11% на привилегированную, почти в 3 раза выше, чем у EM-аналогов.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 306,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 190 рублей за штуку.