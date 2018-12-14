Рубль снижается к доллару и растет к евро на дневных торгах пятницы

Москва. 14 декабря. Доллар США растет, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики в основных валютных парах.

Курс доллара США составил 66,49 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,03 руб./EUR1, опустившись на 20 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 4,89 копейки - до 70,33 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 17,87 копейки, до 66,4337 руб./$1, и уменьшил курс евро на 0,26 копейки, до 75,389 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ненадолго демонстрировал укрепление к доллару и евро после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку с 7,5% до 7,75% годовых, так как оно было не полностью учтено в котировках. Последующее снижение рубля было связано с решением регулятора возобновить покупки иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года.

Это второе повышение за три последних заседания. В октябре ЦБ взял паузу, а в сентябре повысил ставку впервые с декабря 2014 года - на 0,25 процентного пункта - на фоне эскалации инфляционных рисков и волатильности на финансовых рынках.

Большинство аналитиков ожидало сохранения ставки на уровне 7,50% годовых, лишь некоторые эксперты допускали ее повышение на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,75%.

О том, что ЦБ вернется на рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила после новогодних праздников, заявила в конце ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают умеренным снижением первую неделю после того, как страны ОПЕК+ согласились сократить добычу. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,75% - до $60,99 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,57% - до $52,28 за баррель. С начала недели Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 0,6%.

Инвесторы пытаются спрогнозировать, как будет выглядеть ситуация со спросом и предложением топлива на мировом рынке в 2019 году. С одной стороны, сокращение добычи ОПЕК+ поможет сократить излишек топлива, однако эксперты сомневаются, что объявленного снижения на 1,2 млн баррелей в сутки хватит для того, чтобы мировые запасы начали сокращаться.

Вместе с тем накануне эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) указали на вероятность того, что незапланированные перебои поставок из Ирана и Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК с объявленных 800 тыс. баррелей в сутки до примерно 1,7 млн б/с ко второму кварталу 2019 года.

Кроме того, государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила американские НПЗ о возможном резком сокращении поставок в январе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Это может означать, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться условий достигнутого на прошлой неделе соглашения.

С другой стороны, меры ОПЕК+ поддерживают цены на нефть, и в таких условиях американские производители, не обремененные сдерживающими обязательствами, будут и дальше наращивать нефтедобычу. Таким образом, страны картеля и их партнеры будут действовать себе во вред, сокращая свою долю рынка и предоставляя преимущество американским конкурентам.

"На сегодняшнем заседании ЦБ РФ нанес упреждающий удар по инфляции, повысив ключевую ставку до 7,75%. Решение вписывается в международный тренд и выглядит логичным на фоне ускорения инфляции до 5%-5,5%, а возможно и 6%. Повышение НДС и рост цен на бензин сыграют свою роль, также как и сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания граждан. Мы полагаем, что в 2019 году ключевая ставка будет повышена до 8% и лишь в конце будущего года ЦБ РФ вернется к смягчению денежно-кредитной политики. Мы полагаем, что решение регулятора является позитивным для курса российского рубля", - подчеркивает директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.

"Решение регулятора было заложено в ожидания рынка. В ЦБ не исключали того, что могут повысить ставку для защиты рубля от будущих угроз в виде санкций, чтобы снизить удар, не допустить высокой волатильности. Это решение краткосрочно усилит рубль, даст ему пространство для роста. Когда будут введены санкции, то эффект от них будет уже не такой сильный. Но в то же время, если санкций не будет, рубль будет укрепляться, а у ЦБ будет возможность в будущем опустить ставку", - отмечает заместитель председателя правления Локо банка Андрей Люшин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного повысились в пятницу на ожиданиях решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,73% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,79% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 3 б.п. - до 8,06% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 8,5% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. и составила 8,54% годовых.