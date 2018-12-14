Банк России в очередной раз подтвердил свой контроль над рынком - БКС

Рубль завершает неделю на уровнях, близких к 66,4. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что часть давления на рублевый актив, формируемая ожидаемым возвращением регулятора к покупке валюты на рынке, после решения ЦБ о повышении ключевой ставки до 7,75%, нейтрализована.

"ЦБ по итогам сегодняшнего заседания сообщил рынкам о своем возвращении на рынок с покупкой валюты с 15 января – на наш взгляд, в существенной мере решение о повышении ключевой ставки продиктовано именно этим фактором, - комментирует эксперт. - Также ожидаем, что возвращение регулятора на рынок не будет носить деструктивный характерный в отношении стабилизации курса рубля. Вероятно, что Банк России в первые 3-5 месяцев будет покупать валюту на рынке в пониженных объемах вблизи $3 млрд в месяц, а покупка объёмов, отложенных в 2018 году, будет также реализовываться с высокой осторожностью в течение 2019 года и последующих периодов. Таким образом, совокупность действий регулятора на данный момент, по нашим оценкам, может сформировать достаточно позитивный импульс для движения курса национальной валюты. ЦБ РФ в очередной раз подтвердил свой контроль над рынком, просигнализировав инвесторам повышением ставки о том, что текущие как внешние (риски рыночной волатильности и санкционные риски), так и внутренние (проинфляционные) риски находятся под бдительной оценкой регулятора. Полагаем, что регулятору таким решением по ставке удалось укрепить свой коммуникационный канал с рынками".

Если говорить о движении курса рубля в перспективе ближайшей недели, то Антон Покатович полагает, что у российской валюты есть шансы предпринять несколько попыток для укрепления. Сектор ЕМ продолжает получать позитивные сигналы от переговоров США и Китая по разрешению торговых противоречий – Китай откладывает повышение тарифов на авто и автопродукты из США на 3 месяца.

"Полагаем, что заседание ФРС может сформировать тот недостающий импульс для новогоднего risk-on’a инвесторов. Вероятно, американский монетарный регулятор повысит ставку 19 декабря, что не станет для рынка сюрпризом. Однако все внимание участников рынка будет приковано к риторике Пауэлла в отношении политики ФРС на следующий год. В том случае если представитель монетарных властей даст рынкам четкий сигнал о том, что в перспективе I полугодия 2019 года ФРС может взять паузу в повышении ставки, полагаем, что фондовые рынки получат шанс для реализации новогоднего ралли. Ожидаем, что распространение этого импульса к росту перейдет в сектор ЕМ и в российские рынки, в частности. В том случае, если конъюнктура нефтяного рынка продолжит свое формирование в диапазоне 60-65$, ожидаем курс рубля в течение следующей недели в диапазоне 65,2-66,7", - прогнозирует эксперт «БКС Премьер» .