.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Банк России в очередной раз подтвердил свой контроль над рынком - БКС
.
14 декабря 2018 года 18:20
Банк России в очередной раз подтвердил свой контроль над рынком - БКС
Рубль завершает неделю на уровнях, близких к 66,4. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что часть давления на рублевый актив, формируемая ожидаемым возвращением регулятора к покупке валюты на рынке, после решения ЦБ о повышении ключевой ставки до 7,75%, нейтрализована. "ЦБ по итогам сегодняшнего заседания сообщил рынкам о своем возвращении на рынок с покупкой валюты с 15 января – на наш взгляд, в существенной мере решение о повышении ключевой ставки продиктовано именно этим фактором, - комментирует эксперт. - Также ожидаем, что возвращение регулятора на рынок не будет носить деструктивный характерный в отношении стабилизации курса рубля. Вероятно, что Банк России в первые 3-5 месяцев будет покупать валюту на рынке в пониженных объемах вблизи $3 млрд в месяц, а покупка объёмов, отложенных в 2018 году, будет также реализовываться с высокой осторожностью в течение 2019 года и последующих периодов. Таким образом, совокупность действий регулятора на данный момент, по нашим оценкам, может сформировать достаточно позитивный импульс для движения курса национальной валюты. ЦБ РФ в очередной раз подтвердил свой контроль над рынком, просигнализировав инвесторам повышением ставки о том, что текущие как внешние (риски рыночной волатильности и санкционные риски), так и внутренние (проинфляционные) риски находятся под бдительной оценкой регулятора. Полагаем, что регулятору таким решением по ставке удалось укрепить свой коммуникационный канал с рынками". Если говорить о движении курса рубля в перспективе ближайшей недели, то Антон Покатович полагает, что у российской валюты есть шансы предпринять несколько попыток для укрепления. Сектор ЕМ продолжает получать позитивные сигналы от переговоров США и Китая по разрешению торговых противоречий – Китай откладывает повышение тарифов на авто и автопродукты из США на 3 месяца. "Полагаем, что заседание ФРС может сформировать тот недостающий импульс для новогоднего risk-on’a инвесторов. Вероятно, американский монетарный регулятор повысит ставку 19 декабря, что не станет для рынка сюрпризом. Однако все внимание участников рынка будет приковано к риторике Пауэлла в отношении политики ФРС на следующий год. В том случае если представитель монетарных властей даст рынкам четкий сигнал о том, что в перспективе I полугодия 2019 года ФРС может взять паузу в повышении ставки, полагаем, что фондовые рынки получат шанс для реализации новогоднего ралли. Ожидаем, что распространение этого импульса к росту перейдет в сектор ЕМ и в российские рынки, в частности. В том случае, если конъюнктура нефтяного рынка продолжит свое формирование в диапазоне 60-65$, ожидаем курс рубля в течение следующей недели в диапазоне 65,2-66,7", - прогнозирует эксперт «БКС Премьер» .
.
14 декабря 2018 года 19:50
Москва. 14 декабря. Доллар США ускорил рост, евро развернулся вверх на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине после слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, подтвердившей возобновление с января покупок валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. читать дальше
.14 декабря 2018 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе упал к уровню почти 3-недельной давности по индексу МосБиржи из-за сомнений в урегулировании торговых споров между США и Китаем, геополитических рисков вокруг газопровода "Северный поток 2", а также продления на полгода экономически санкций Евросоюза к России из-за "отсутствия прогресса по минским договоренностям". читать дальше
.14 декабря 2018 года 19:40
Москва. 14 декабря. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на сигналах замедления мировой экономики после выхода в Китае слабой статистики; лидировали в откате бумаги Сбербанка на фоне ослабления рубля после решения ЦБ РФ возобновить с середины января покупки валюты в рамках бюджетного правила. читать дальше
.14 декабря 2018 года 19:25
Москва. 14 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли благодаря активизировавшемуся во второй половине недели спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets в ожидании скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
.14 декабря 2018 года 19:15
"В пятницу российский фондовый рынок возобновил снижение, чему поспособствовал ситуация на внешних площадках, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Поводом к падению могла стать слабая макроэкономическая статистика по промпроизводству и розничным продажам в Китае и падения... читать дальше
.14 декабря 2018 года 18:45
Завершающийся год выдался не слишком позитивным для рынка платины, считает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Цены на металл упали до минимума за последнее десятилетие и пока не смогли восстановиться из-за неблагоприятного фундаментального фона. Спрос со стороны... читать дальше
.14 декабря 2018 года 17:36
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций "Газпрома" с 212 рублей до 183 рублей за штуку и акций "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с 1200 рублей до 1107 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. В то же время рекомендации для этих бумаг были оставлены аналитиками без... читать дальше
.14 декабря 2018 года 16:56
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 310 рублей до 330 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. Как отмечается в обзоре, с учетом новых прогнозов менеджмента эксперты... читать дальше
.14 декабря 2018 года 16:34
После слабых данных по внешней торговле и динамике кредитного рынка свежая порция статистики из Китая за ноябрь подтвердила замедление роста экономики страны, отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Самым ярким сигналом стало падение годового прироста розничных продаж с 8,8% в октябре до 8,1%.... читать дальше
.14 декабря 2018 года 16:06
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,55 – 67,55 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль сдержанно отреагировал на повышение ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,75% годовых. Решение ЦБ носит упреждающий характер и призвано ограничить инфляционные риски в свете повышения НДС и нестабильных внешних условий. Кроме того, более высокая ставка поддержит отечественную валюту на фоне... читать дальше
.14 декабря 2018 года 15:50
Москва. 14 декабря. Доллар США растет, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики в основных валютных парах. читать дальше
.14 декабря 2018 года 15:15
Аналитики Jefferies снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2019 год. Теперь они ожидают, что Brent будет в среднем стоить $65,75 за баррель по сравнению с ранее предполагавшимися $75 за баррель, WTI - $56,75 за баррель против $65,75 за баррель. По прогнозам экспертов, ситуация с... читать дальше
.14 декабря 2018 года 14:47
"Банк России повысил ставку на 0.25 процентного пункта, до 7.75%, отметив, что это решение носит упреждающий характер, - указывает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - В целом, для рубля это оказалось хорошей новостью. Пара USDRUB потеряла в моменте 20 копеек, опустившись чуть ниже 66.25. EURRUB... читать дальше
.14 декабря 2018 года 14:15
"Завершившееся в четверг заседание совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) не принесло никаких сюрпризов в плане прогноза кредитно-денежной политики регулятора на 2019 год. Как и ожидалось, чиновники ЕЦБ подтвердили окончание масштабной программы покупки активов в конце декабря... читать дальше
.14 декабря 2018 года 13:50
"К середине дня индекс "Московской биржи" двигается вниз, что обусловлено и негативным внешним фоном, и ослаблением курса рубля. Причем основное падение котировок наиболее ликвидных бумаг наблюдалось в первые минуты торговой сессии пятницы. Впрочем, затем на рынке наступила консолидация, связанная... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.