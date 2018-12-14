Jefferies снизил прогноз цен на нефть в 2019г на $9-10 за баррель

Аналитики Jefferies снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2019 год.

Теперь они ожидают, что Brent будет в среднем стоить $65,75 за баррель по сравнению с ранее предполагавшимися $75 за баррель, WTI - $56,75 за баррель против $65,75 за баррель.

По прогнозам экспертов, ситуация с поставками на нефтяном рынке будет достаточно напряженной в первом полугодии следующего года, однако к началу 2020 года могут вновь возникнуть перепоставки из-за ускорения роста добычи в США во втором полугодии 2019 года, сообщило агентство Bloomberg.

При этом сокращения производства ОПЕК+ и Канады, а также расширения американских санкций против Ирана, которые приводят к снижению экспорта из этой страны, должно быть достаточно для того, чтобы запасы нефти в странах ОЭСР опустились ниже средних за последние пять лет объемов в течение первого полугодия 2019 года, отмечается в сообщении Jefferies.

Между тем аналитики Rystad Energy полагают, что соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки в следующем году "будет недостаточно для обеспечения устойчивого и незамедлительного восстановления цен на нефть". По их мнению, сделку необходимо продлить до конца года.

Производство ОПЕК должно оставаться на 700 тыс. б/с ниже оговоренной цели в 31,8 млн б/с до конца 2019 года для восстановления баланса на рынке и возвращения котировок в район $70 за баррель, отмечается в отчете Rystad Energy.

Эксперты UBS прогнозируют, что цены на нефть Brent в 2019 году вернутся в диапазон $70-80 за баррель благодаря договоренностям ОПЕК+. Крупнейшие страны-производители послали "сильный сигнал", взяв обязательства по обеспечению баланса на глобальном рынке. При этом предложение нефти в следующем году может снизиться, поскольку добыча в Иране и Венесуэле в ближайшие месяцы, вероятно, продолжит уменьшаться.

По прогнозам Standard Chartered, добыча ОПЕК в январе составит 31,7 млн б/с, и любое дальнейшее сокращение производства в Иране и Венесуэле в 2019 году, скорее всего, переведет рынок из состояния умеренного профицита к умеренному дефициту.

Аналитик Citigroup Эд Морс полагает, что страны ОПЕК+ будут вынуждены сокращать добычу вновь и вновь из-за США.

Сделка ОПЕК+ приведет к сокращению запасов и росту цен на нефть, что подтолкнет США и другие страны к увеличению добычи. Повышение производства американской нефти приведет к росту запасов, и страны ОПЕК+ вновь соберутся для того, чтобы принять решение о снижении объемов добычи. И такая ситуация будет повторяться из раза в раз, полагает эксперт.

По его оценке, Штаты начнут наращивать добычу и экспорт, когда цены достигнут $70-75 за баррель.

Citi прогнозирует среднюю цену на Brent в следующем году на уровне $60 за баррель, WTI - $49 за баррель.