ЕЦБ сохраняет статус-кво - Julius Baer

"Завершившееся в четверг заседание совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) не принесло никаких сюрпризов в плане прогноза кредитно-денежной политики регулятора на 2019 год. Как и ожидалось, чиновники ЕЦБ подтвердили окончание масштабной программы покупки активов в конце декабря текущего года и намерение реинвестировать в полном объеме бумаги с истекающим сроком погашения. Процентные ставки остаются без изменения, как и планы сохранения отрицательной ставки по депозитам. Регулятор не видит возможности для повышения ставок до окончания лета 2019 года. Касательно экономического прогноза, ЕЦБ незначительно пересмотрел показатели роста ВВП и динамики инфляции и сохранил достаточно оптимистичное настроение несмотря на недавнее ухудшение опережающих индикаторов", - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.