14 декабря 2018 года 09:45
Утренние прогнозы: день начнется со снижения
В последний рабочий день недели аналитики прогнозируют негативный старт отечественного рынка акций, внешний фон окажет давление на торги.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Ухудшение данных по Китаю обещает снижение спроса на сырьевые товары, хотя пока можно говорить лишь об ухудшении динамики роста. Переговоры США и Китая по торговым вопросам пока не производят позитивных новостей, а вот побочные новости, вроде ареста финансового директора Huawei, дают понять глубину противоречий между двумя лидерами мировой экономики. Отечественный рынок может начать день со снижения".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Опасения инвесторов в отношении устойчивости глобального экономического роста, вызванные вчерашним комментарием ЕЦБ, сегодня были усилены данными по экономике Китая, которые оказались в среднем слабее прогнозов. Вместе с тем динамика спреда доходности между облигациями развивающихся и развитых стран EMBI пока не позволяет диагностировать "бегство капитала" с развивающихся рынков".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу, на наш взгляд, складывается умеренно негативная. Снижение фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы и цены на сырьевые товары окажут давление на котировки при открытии торгов. В дальнейшем мы ожидаем консолидации на достигнутых уровнях в ожидании внешних стимулов для движения. Сегодня интерес для инвесторов представляет заседание Совета директоров Банка России и последующая за этим пресс-конференция главы регулятора Э. Набиуллиной".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Фьючерсы на американские индексы теряют в районе 0,8%, примерно на доллар подешевела нефть по сравнению с данными на полночь. Это говорит о том, что наш рынок может сегодня возобновить снижение и вполне в состоянии пробить линию поддержки восходящего тренда на уровне 2340 пунктов по индексу МосБиржи. В этом случае распродажи усилятся на срабатывании "стопов": инвесторы не захотят перед самым концом года потерять заработанное и будут закрывать длинные позиции. К движению стоит присоединяться"."
Опубликовано: /Финмаркет/
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14 декабря 2018 года 19:50
Москва. 14 декабря. Доллар США ускорил рост, евро развернулся вверх на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине после слов главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, подтвердившей возобновление с января покупок валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. читать дальше
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14 декабря 2018 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе упал к уровню почти 3-недельной давности по индексу МосБиржи из-за сомнений в урегулировании торговых споров между США и Китаем, геополитических рисков вокруг газопровода "Северный поток 2", а также продления на полгода экономически санкций Евросоюза к России из-за "отсутствия прогресса по минским договоренностям". читать дальше
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14 декабря 2018 года 19:40
Москва. 14 декабря. Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на сигналах замедления мировой экономики после выхода в Китае слабой статистики; лидировали в откате бумаги Сбербанка на фоне ослабления рубля после решения ЦБ РФ возобновить с середины января покупки валюты в рамках бюджетного правила. читать дальше
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14 декабря 2018 года 19:25
Москва. 14 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли благодаря активизировавшемуся во второй половине недели спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets в ожидании скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем. читать дальше
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14 декабря 2018 года 18:20
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"ЦБ... читать дальше
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14 декабря 2018 года 17:36
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций "Газпрома" с 212 рублей до 183 рублей за штуку и акций "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с 1200 рублей до 1107 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.
В то же время рекомендации для этих бумаг были оставлены аналитиками без... читать дальше
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14 декабря 2018 года 16:56
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 310 рублей до 330 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.
Как отмечается в обзоре, с учетом новых прогнозов менеджмента эксперты... читать дальше
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14 декабря 2018 года 16:34
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14 декабря 2018 года 16:06
"Рубль сдержанно отреагировал на повышение ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,75% годовых. Решение ЦБ носит упреждающий характер и призвано ограничить инфляционные риски в свете повышения НДС и нестабильных внешних условий. Кроме того, более высокая ставка поддержит отечественную валюту на фоне... читать дальше
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14 декабря 2018 года 15:50
Москва. 14 декабря. Доллар США растет, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики в основных валютных парах. читать дальше
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14 декабря 2018 года 15:15
Аналитики Jefferies снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2019 год.
Теперь они ожидают, что Brent будет в среднем стоить $65,75 за баррель по сравнению с ранее предполагавшимися $75 за баррель, WTI - $56,75 за баррель против $65,75 за баррель.
По прогнозам экспертов, ситуация с... читать дальше
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14 декабря 2018 года 14:47
"Банк России повысил ставку на 0.25 процентного пункта, до 7.75%, отметив, что это решение носит упреждающий характер, - указывает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - В целом, для рубля это оказалось хорошей новостью. Пара USDRUB потеряла в моменте 20 копеек, опустившись чуть ниже 66.25. EURRUB... читать дальше
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14 декабря 2018 года 14:15
"Завершившееся в четверг заседание совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) не принесло никаких сюрпризов в плане прогноза кредитно-денежной политики регулятора на 2019 год. Как и ожидалось, чиновники ЕЦБ подтвердили окончание масштабной программы покупки активов в конце декабря... читать дальше
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