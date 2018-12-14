Утренние прогнозы: день начнется со снижения

В последний рабочий день недели аналитики прогнозируют негативный старт отечественного рынка акций, внешний фон окажет давление на торги.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Ухудшение данных по Китаю обещает снижение спроса на сырьевые товары, хотя пока можно говорить лишь об ухудшении динамики роста. Переговоры США и Китая по торговым вопросам пока не производят позитивных новостей, а вот побочные новости, вроде ареста финансового директора Huawei, дают понять глубину противоречий между двумя лидерами мировой экономики. Отечественный рынок может начать день со снижения".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Опасения инвесторов в отношении устойчивости глобального экономического роста, вызванные вчерашним комментарием ЕЦБ, сегодня были усилены данными по экономике Китая, которые оказались в среднем слабее прогнозов. Вместе с тем динамика спреда доходности между облигациями развивающихся и развитых стран EMBI пока не позволяет диагностировать "бегство капитала" с развивающихся рынков".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу, на наш взгляд, складывается умеренно негативная. Снижение фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы и цены на сырьевые товары окажут давление на котировки при открытии торгов. В дальнейшем мы ожидаем консолидации на достигнутых уровнях в ожидании внешних стимулов для движения. Сегодня интерес для инвесторов представляет заседание Совета директоров Банка России и последующая за этим пресс-конференция главы регулятора Э. Набиуллиной".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Фьючерсы на американские индексы теряют в районе 0,8%, примерно на доллар подешевела нефть по сравнению с данными на полночь. Это говорит о том, что наш рынок может сегодня возобновить снижение и вполне в состоянии пробить линию поддержки восходящего тренда на уровне 2340 пунктов по индексу МосБиржи. В этом случае распродажи усилятся на срабатывании "стопов": инвесторы не захотят перед самым концом года потерять заработанное и будут закрывать длинные позиции. К движению стоит присоединяться"."