Рубль умеренно слабеет к доллару и евро на фоне снижения валют-аналогов и дешевеющей нефти

Москва. 14 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль слабеет к бивалютной корзине следом за умеренным снижением валют большинства emerging markets и дешевеющей нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,38-66,45 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,39 руб./$1 (+15,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,37 руб./EUR1 (+14,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 15,08 копейки к уровню закрытия четверга, до 70,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,75 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,91 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет на старте торгов пятницы на фоне снижения большинства валют emerging markets и негативной динамики на рынке энергоносителей. При этом участники торгов находятся в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке по итогам заседания совета директоров ЦБ, которое состоится в середине дня.

Очередное заседание совета директоров Банка России будет опорным, то есть будет сопровождаться пресс-конференцией председателя ЦБ и публикацией доклада о денежно-кредитной политике (ДКП). Большинство аналитиков ждет ее сохранения на уровне 7,50% годовых, но некоторые эксперты не исключают ее повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,75%.

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в пятницу после существенного повышения накануне и готовятся завершить неделю в минусе.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,62% - до $61,07 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,44% - до $52,35 за баррель. По итогам предыдущих торгов нефть Brent выросла на 2,16%, WTI - на 2,8%. С начала недели Brent подешевела на 0,4%, WTI - на 0,7%.

Рост цен на нефть в четверг был вызван сообщением Международного энергетического агентства о том, что незапланированные перебои поставок из Ирана и Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК, с объявленных 800 тыс. баррелей в сутки до примерно 1,7 млн баррелей в сутки.

Тем временем государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила американские НПЗ о возможном резком сокращении поставок в январе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.