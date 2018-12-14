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14 декабря 2018 года 11:40

Рынок акций РФ утром опустился к 2360 пунктам по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом" и "Сбербанком"

Москва. 14 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу возобновил снижение и опустился к 2360 пунктам по индексу МосБиржи на фоне новых санкций Евросоюза к России и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за фиксации прибыли игроками в конце недели после роста; локомотивом отката выступили бумаги "Газпрома" и "Сбербанка".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2361,13 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1119,88 пункта (-0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 66,41 рубля (+0,17 рубля).

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил накануне вечером, что лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций ЕС в отношении России, не увидев прогресса по Минским договоренностям. "ЕС единогласно продлевает экономические санкции в отношении России, учитывая нулевой прогресс в имплементации Минских договоренностей", - написал Д.Туск в Twitter. Санкции продлеваются на полгода, текущие санкции истекали 31 января.

Подешевели рублевые акции "Газпрома" (-1,4%), Сбербанка (-1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%).

Подросли бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), "префы" "Татнефти" (+0,4%).

В пятницу снизилась фондовая Азия на слабой статистике из Китая (Япония упала на 2%, Китай - на 1,5%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,8-1%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%).

Промпроизводство в КНР в ноябре выросло на 5,4% после роста на 5,9% в октябре, а розничные продажи повысились на 8,1% (ожидался рост на 8,8%) по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 8,6% в октябре.

Нефть в пятницу снижается после существенного повышения накануне, неделя завершается в небольшом "минусе" (с начала недели Brent и WTI потеряли в цене менее 1%). Тем не менее, цена Brent в пятницу все еще на $0,8 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,08 за баррель (-0,6% и +2,2% в четверг), январская цена WTI - $52,33 за баррель (-0,5% и +2,8% накануне).

Рост цен на нефть в четверг был вызван сообщением Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что незапланированные перебои поставок из Ирана и Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК, с объявленных 800 тыс. баррелей в сутки (б/с) до примерно 1,7 млн б/с.

По оценке МЭА, добыча в ОПЕК в первом квартале 2019 года может упасть на 1,4 млн б/с с октябрьского уровня и составить 31,5 млн б/с, говорится в отчете организации. Во втором квартале совокупный объем добываемой картелем нефти может снизиться до 31,2 млн б/с.

Таким образом, рост излишка запасов топлива в мире может ускориться, что станет позитивным фактором для нефтяных рынков.

Тем временем государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила американские НПЗ о возможном резком сокращении поставок в январе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, в фокусе внимания утром в пятницу оказалась слабая статистика из Китая. Розничные продажи в ноябре (+8,1% при ожиданиях +8,8%) показали самую слабую динамику с мая 2003 года, также замедлился рост промпроизводства.

Экономика КНР ощущает последствия "торговых войн", ВВП в текущем году, вероятно, сохранит прогнозный темп роста в 6,5%, но в 2019 году ситуация изменится в худшую сторону. Давление на экономику будет нарастать, о чем уже говорят официальные представители Китая. В этих условиях потребуются новые стимулы от центрального банка.

На саммите ЕС были продлены санкции против России на ближайшие полгода, однако большинство стран-членов Евросоюза выступило против новых санкций в отношении России из-за ситуации с украинскими моряками в Керченском проливе и считают их контрпродуктивными. Российский рынок акций пока не получает поддержки со стороны нефтяных котировок, но продуктивные переговоры США и Китая благоприятно сказываются на мировых рынках, а вероятное снятие санкционного давления на РФ также является позитивным фактором.

Главным событием пятницы станет решение ЦБ РФ по ключевой процентной ставке, которая может быть повышена на 0,25 процентного пункта, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, ухудшение статданных по Китаю обещает снижение спроса на сырьевые товары, хотя пока можно говорить лишь об ухудшении динамики роста. Переговоры США и Китая по торговым вопросам пока не производят позитивных новостей, а побочные новости, вроде ареста финансового директора Huawei, дают понять глубину противоречий между двумя лидерами мировой экономики.

Рубль может показывать низкую волатильность в преддверии решения ЦБ РФ по ставке. Кроме того, участники торгов будут оценивать то, когда и в каком объеме регулятор вернется к покупке валюты в рамках бюджетного правила, отмечает аналитик.

По оценке аналитика ГК Forex Club Ивана Марчены, рынок акций РФ оказался под давлением снижения мировых площадок из-за нового скепсиса относительно перспектив разрешения торгового конфликта между США и Китаем.

Ранее участники рынка были воодушевлены информацией о том, что Китай может смягчить свою промышленную политику и открыть более широкий доступ на свой рынок для иностранных компаний. Кроме того, президент США Д.Трамп не исключил вероятность проведения новой встречи для обсуждения торговых вопросов на самом высшем уровне. Вместе с тем, пока так и не достигнуто конкретное торговое соглашение, нервозность и волатильность на рынке сохраняется.

ЕЦБ ожидаемо оставил ставку неизменной и заявил о финише программы выкупа активов в 2018 году, но негатив на рынок привнесло ухудшение регулятором прогноза по ВВП еврозоны на 2018 год до 1,9% с 2%, а на 2019 год - до 1,7% с 1,8%. Это связано с ростом геополитических рисков, протекционизмом и волатильностью на мировом рынке. Хорошей, но уже отыгранной новостью для европейских рынков стало решение властей Италии снизить дефицит бюджета на следующий год с 2,4% до 2,04% от ВВП, отмечает аналитик.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, спекулятивный "задерг" нефти вверх накануне может быть сигналом, что "медвежьи" настроения снижаются и котировки "черного золота" на следующем позитиве все-таки попробуют сходить в район $64 за баррель Brent. Российский рынок ожидает решения Банка России по ставке и возобновлению покупок валюты на открытом рынке для Минфина РФ в рамках бюджетного правила. Даже если регулятор и повысит ставку, вероятность чего рынок оценивает примерно в 50%, для рубля это не станет драйвером движения. Более важны комментарии ЦБ о последующих своих действиях, в том числе по ставке, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-7,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+34,2%, до 42,15 рубля - максимум с февраля 2016 года). Акции компании в предыдущие три дня росли на максимальные 40% ежедневно из-за "шорт сквиза" (short squeeze) - вынужденного закрытия коротких позиций инвесторами в условиях дефицита бумаг на рынке.

Также выросли "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+19,5%), акции ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+1,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+1,4%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,864 млрд рублей (из них 2,621 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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