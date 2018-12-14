Brent дешевеет в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

"Цена нефти Brent дешевеет в пятницу утром, торгуется около $61/барр. Международное энергетическое агентство (МЭА) оставило неизменным прогноз роста спроса на нефть на уровне 1,3 млн барр./сутки и 1,4 млн барр./сутки в 2018 и 2019 гг. соответственно. Ранее МЭА прогнозировало профицит нефти на мировом рынке в следующем году, однако в декабрьском отчете изменило оценку в пользу появления дефицита в 1 кв. 2019 г. в условиях согласования новых условий по сделке ОПЕК и не-ОПЕК. При этом агентство отметило рост мировых запасов нефти и превышение показателем среднего за 5 лет уровня впервые с марта. По мнению агентства, говорить об эффективности новой сделки ОПЕК и не-ОПЕК пока рано, однако она снизит волатильность рынка – котировки могут консолидироваться на уровне $60/барр." - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".