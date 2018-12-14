Краткосрочно заметных факторов в пользу укрепления евро не наблюдается - "Нордеа Банк"

"Позиции EUR в паре с USD несколько ослабли по итогам вчерашнего заседания ЕЦБ. Пара торгуется у отметки 1,134 по сравнению с уровнем выше 1,14 в начале недели. ЕЦБ ожидаемо сообщил об окончании программы покупок активов в конце 2018 года, но пообещал продолжить реинвестировать средства, получаемые от бумаг, по которым наступает срок погашения, даже после первого повышения ставки. Европейская экономика достаточно быстро замедляется в 2018 году, дополнительные риски исходят от ситуации в Италии и Франции. Тем не менее, ЕЦБ по-прежнему дает весьма оптимистичные прогнозы. В 2019 году ожидается рост экономики еврозоны на 1,7% (сентябрьский прогноз - 1,8%). Если фактические данные по экономике продолжат оказываться хуже прогнозных, евро может оказаться под давлением. Внимание рынка постепенно смещается в сторону предстоящего на следующей неделе заседания ФРС, по итогам которого будет опубликована новая ожидаемая ФРС траектория ключевой ставки. Краткосрочно заметных факторов в пользу укрепления евро не наблюдается", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".