До конца года важнейшим фактором для рынка рублевых облигаций будет решение Банка России по ключевой ставке - Промсвязьбанк

"Вчера продажи рублевых облигаций продолжились, доходность ОФЗ сместилась вверх на 1-3 б.п. На закрытии торгов доходность 10-летних ОФЗ – 8,68% (+1 б.п.), 5-летних – 8,38% (+3 б.п.). Данные Минфина об исполнении федерального бюджета с профицитом в размере 3,4 трлн руб. за 11м2018 г. были проигнорированы инвесторами. Давление на рынок оказывают ожидания роста ставок. Кроме того правительство использует профицит для покупки валюты, а ожидаемый рост госрасходов в 2019 г. требует увеличения госдолга. Интерес нерезидентов к рублевым облигациям остается слабым. Вышедшая вчера статистика по Китаю, отразила замедление экономики, что формирует негативный сантимент для всех ЕМ. Вчера ЕЦБ сохранил ставки, одновременно с этим дал рынкам сигнал об ужесточении монетарной политики в 2019 г., несмотря на прогнозируемое замедление экономического роста. По нашим оценкам, рост ставок ФРС и ЕЦБ приведут к снижению цен локальные облигации развивающихся стран в 2019 г. До конца года важнейшим фактором для рынка рублевых облигаций будет решение Банка России по ключевой ставке. В случае повышения ставки видим риск роста доходности 10-лених ОФЗ к уровню 8,70–8,80%", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.