С фундаментальных позиций, у рубля весьма устойчивое положение - "Открытие Брокер"

"На пятничном заседании ЦБ РФ может как сохранить ставку без изменений, так и повысить её на 25 базисных пунктов. Впрочем, на наш взгляд, если повышения не будет, то вероятность его на следующем заседании будет уже выше. Кроме того, на фоне возможного возвращения к покупкам валюты в рамках бюджетного правила некоторое ужесточение позволит защитить рубль. Между тем, по данным Минфина, профицит бюджета РФ в январе-ноябре вырос до 3,394 трлн рублей или 3,7% ВВП. С фундаментальных позиций, у рубля весьма устойчивое положение. Международные резервы РФ повысились уже до $463,6 млрд. Естественно, что возобновление покупки валюты на свободном рынке окажет давление на рубль, но ожидаемые суммы уже не будут столь значительными как при цене на нефть выше $80 за баррель Brent", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.