Отечественный рынок акций может начать день со снижения - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Ухудшение данных по Китаю обещает снижение спроса на сырьевые товары, хотя пока можно говорить лишь об ухудшении динамики роста. Переговоры США и Китая по торговым вопросам пока не производят позитивных новостей, а вот побочные новости, вроде ареста финансового директора Huawei, дают понять глубину противоречий между двумя лидерами мировой экономики. Отечественный рынок акций может начать день со снижения. На это указывает динамика азиатских индексов, дешевеющая нефть и слабеющие сырьевые валюты. Рубль может показывать низкую волатильность в начале дня, так как в пятницу ЦБ РФ примет решение по ставке. Кроме того, участники торгов будут оценивать то, когда и в каком объёме регулятор вернётся к покупке валюты в рамках бюджетного правила", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.