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14 декабря 2018 года 09:41

Сохраняем умеренно позитивный взгляд на российский рынок акций - Промсвязьбанк

"Российский рынок пока не получает поддержки со стороны нефтяных котировок, но продуктивные переговоры США и Китая благоприятно сказываются на мировых рынках, снятие санкционного давления на РФ - также позитивный фактор. Среди негатива - слабая статистика из Китая. Главным событием дня станет решение ЦБ по ключевой процентной ставке, которая может быть повышена на 0,25 б.п. Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на российский рынок и считаем, что индекс МосБиржи сможет перейти к росту к отметке 2390 пунктов", - отмечает специалист Промсвязьбанка Роман Антонов.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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