Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 14 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании итогов пятничного заседания Банка России, полагают аналитики.

По мнению большинства экспертов, ЦБ РФ по итогам заседания 14 декабря сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и даст сигнал о возможном ее повышении в начале следующего года.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные по американской экономике и развитие внешнеторгового конфликта США с Китаем. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 27 тыс. и составило 206 тыс. Таким образом, значение показателя вплотную приблизилось к минимуму с 1969 года, достигнутому в сентябре (202 тыс.), что говорит об активном росте рынка труда в США. Тем временем цены на импортируемые в США товары в ноябре упали на 1,6% относительно октября, рекордными темпами за три года, из-за обвала цен на топливо: закупаемая за рубежом нефть рухнула в цене на 12%. Однако даже без учета цен на топливо импортируемые товары подешевели на 0,3% в прошлом месяце.

Позитивным фактором для рынка стала новость о том, что Китай на этой неделе возобновил импорт соевых бобов из США. Такая мера может усилить позиции Пекина на переговорах с Вашингтоном о торговле. Кроме того, The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники написал, что Китай готовится поменять промышленную политику и расширить доступ иностранных компаний к внутреннему рынку с целью смягчить торговое противостояние с США.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу после роста в предыдущие две сессии, инвесторы реагируют на худшие, чем ожидалось, статданные из Китая. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снижается на 1%. Лишь несколько страновых индексов торгуются в плюсе, включая индикаторы Пакистана, Лаоса и Шри-Ланки. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 2,07%. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,85%, Shenzhen Composite - 1,5%, гонконгский Hang Seng - 1,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 1,05%, новозеландский NZX 50 - на 0,8%. Снижение южнокорейского Kospi составило 1,25%, индонезийского Jakarta Composite - 0,1%, индийского BSE Sensex - 0,2%.

Темпы роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в ноябре замедлились вопреки прогнозам рынка. Как сообщило в среду Государственное статистическое управление КНР, промпроизводство увеличилось в ноябре на 5,9% в годовом выражении после октябрьских 5,4%. Эксперты в среднем прогнозировали сохранение темпов роста предыдущего месяца. Розничные продажи в КНР в ноябре повысились на 8,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 8,6% в октябре. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя предполагал подъем на 8,8%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в пятницу после существенного повышения накануне и готовятся завершить неделю в минусе. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,9% - до $60,9 за баррель. На торгах в четверг их цена повысилась на 2,16% и составляла на закрытие $61,45 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,63% - до $52,25 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на 2,8%, завершив торги на отметке $52,58 за баррель.

Рост цен на нефть в четверг был вызван сообщением Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что незапланированные перебои поставок из Ирана и Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК, с объявленных 800 тыс. баррелей в сутки до примерно 1,7 млн б/с. По оценке МЭА, добыча в ОПЕК в первом квартале 2019 года может упасть на 1,4 млн б/с с октябрьского уровня и составить 31,5 млн б/с, говорится в отчете организации. Во втором квартале совокупный объем добываемой картелем нефти может снизиться до 31,2 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 6,356 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,23 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 декабря снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,06%, опустившись до 570,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Мегафон БО-001Р-04" (-1,45%), "Уралкалий ПБО-03-Р" (-0,4%) и "Транснефть-001P-06" (-0,33%), а в лидерах роста - облигации "Башнефть-06" (+0,5%), "ГТЛК-001Р-09" (+0,1%) и "Внешэкономбанк-001Р-09" (+0,06%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) полностью разместил облигации серии 001Р-03Р объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря. Ставка 1-го купона составила 8,95% годовых. Ставка 2-7-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бондов - 3,5 года.

Сбербанк России (MOEX: SBER) полностью разместил облигации серии 001Р-50R объемом 15 млрд рублей. Сбербанк 6 декабря провел сбор заявок на биржевые облигации серий 001Р-50R и 001Р-51R общим объемом 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций серии 001Р-50R установлена в размере 8,8% годовых. Ставки 2-11-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объем выпуска 001Р-50R составляет 15 млрд рублей, 001Р-51R - 10 млрд рублей. Срок обращения займов - чуть более 5 лет (1911 дней). Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом 700 млрд рублей.

Кроме того, Сбербанк России с 14 декабря по 27 декабря будет собирать заявки инвесторов на два выпуска структурных облигаций серий ИОС-KR_FIX-364d-001Р-43R и ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42M-001Р-47R общим объемом 6 млрд рублей. Техническое размещение выпусков состоится 28 декабря. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. Объем каждого из выпусков - 3 млрд рублей. Срок обращения выпуска серии 43R составляет один год, серии 47R - 3,5 года. По выпускам предусмотрена выплата одного купона в размере 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода: по выпуску 43R доход привязан к размеру ключевой ставки Банка России на 4-й рабочий день до даты погашения облигаций, а по займу 47R доход привязан к цене обыкновенных акций Сбербанка России, торгуемых на "Московской бирже".

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ) установило ставку 1-го купона 10-летних облигации серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей с офертой через 7 лет на уровне 9,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 9,99% годовых. Ставки 2-14-го купонов равны ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 13 декабря. Техническое размещение запланировано на 20 декабря. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 20 ноября зарегистрировала программу облигаций НКНХ серии 001Р объемом 40 млрд рублей. Программа бессрочная, срок обращения облигаций - до 10 лет со дня размещения.

ВЭБ 18 декабря проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии ПБО-001Р-12 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 120 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 16:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 25 декабря.

ООО "Соллерс-Финанс" (MOEX: SVAV) 21 декабря проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей. Время сбора заявок - с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,25-10,50% годовых, что соответствует доходности к погашению через три года в диапазоне 10,65-10,92% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала. Купоны квартальные. Техническое размещение запланировано на 25 декабря.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) определила ставку 10-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 9,54% годовых. ГТЛК разместила бонды 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставка 2-60-го купонов привязана к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) определило ставку 15-го купона облигаций 3-й серии в размере 4% годовых. Компания разместила 3-й выпуск облигаций на 2 млрд рублей в декабре 2011 года. По итогам закрытия книги заявок эмитент установил ставку 1-го купона в размере 10,3% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен. Срок обращения займа - 10 лет. Облигации имеют 20 полугодовых купонов.

Еврофинанс Моснарбанк в рамках оферты выкупил 2 млн облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил весь выпуск. Банк разместил дебютные 5-летние бумаги объемом 2 млрд рублей в июне 2016 года. Ставка текущего купона - 7,5% годовых.

Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, 18 декабря досрочно погасит облигации серии БО-07. Банк разместил 10-летние бонды объемом 5 млрд рублей в сентябре 2015 года. Ставка текущего 7-го купона составляет 5% годовых. В октябре 2018 года банк в рамках оферты выкупил весь выпуск облигаций по цене 100% от номинала.