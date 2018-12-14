Brent торгуется у $61,1 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми и разнонаправленными изменениями. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу. Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные по американской экономике и развитие внешнеторгового конфликта США с Китаем.

Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 27 тыс. и составило 206 тыс. Таким образом, значение показателя вплотную приблизилось к минимуму с 1969 года, достигнутому в сентябре (202 тыс.), что говорит об активном росте рынка труда в США.

Тем временем цены на импортируемые в США товары в ноябре упали на 1,6% относительно октября, рекордными темпами за три года, из-за обвала цен на топливо: закупаемая за рубежом нефть рухнула в цене на 12%. Однако даже без учета цен на топливо импортируемые товары подешевели на 0,3% в прошлом месяце.

Позитивным фактором для рынка стала новость о том, что Китай на этой неделе возобновил импорт соевых бобов из США. Такая мера может усилить позиции Пекина на переговорах с Вашингтоном о торговле.

Кроме того, The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники написал, что Китай готовится поменять промышленную политику и расширить доступ иностранных компаний к внутреннему рынку с целью смягчить торговое противостояние с США.

Ранее руководители служб безопасности США заявили на слушаниях в Сенате, что Пекин продолжает злоупотреблять американскими технологиями для развития собственной экономики и что кибератаки китайских хакеров остаются серьезной угрозой национальной безопасности страны.

Акции Tesla подорожали на 2,8% после того, как аналитики Robert W. Baird улучшили прогноз их цены в ожидании стабильного выхода компании на прибыльный уровень.

Цена бумаг General Electric взлетела на 7,3%. Компания в четверг сообщила о запуске нового бизнеса в сфере интернета вещей (IoT), объем которого оценивается в $1,2 млрд.

Кроме того, эксперты JPMorgan Chase улучшили свои рекомендации по акциям GE.

Стоимость бумаг Apple повысилась на 1,1%. Ранее фирма объявила о планах инвестировать $1 млрд в строительство производственно-административного комплекса в городе Остин в штате Техас. Ожидается, что это поможет создать в городе 15 тыс. новых рабочих мест.

Капитализация страховой компании Aflac подскочила на 6,6% после того, как она подтвердила факт переговоров с почтовым оператором Japan Post Holdings о приобретении миноритарной доли акций японской компании.

Котировки акций Delta Air Lines опустились на 4,8%. Ранее авиаперевозчик дал прогноз прибыли на 2019 год в размере $6-7 на акцию, тогда как рынок в среднем прогнозирует этот показатель на уровне $6,7 на акцию.

Бумаги Caterpillar Inc. подорожали на 0,4%. Крупнейший в мире производитель дорожно-строительного и горного оборудования сообщил о назначении гендиректора компании Джима Амплби председателем совета директоров.

Индекс Dow Jones Industrial Average 13 декабря повысился на 70,11 пункта (0,29%) и составил 24597,38 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,53 пункта (0,02%) - до 2650,54 пункта.

Nasdaq Composite потерял 27,98 пункта (0,39%) и составил 7070,33 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в пятницу после роста в предыдущие две сессии, инвесторы реагируют на худшие, чем ожидалось, статданные из Китая.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снижается на 1%. Лишь несколько страновых индексов торгуются в плюсе, включая индикаторы Пакистана, Лаоса и Шри-Ланки.

Японский индекс Nikkei 225 понизился на 2%, более широкий Topix - на 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,85%, Shenzhen Composite - 1,5%, гонконгский Hang Seng - 1,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 1,05%, новозеландский NZX 50 - на 0,8%. Снижение южнокорейского Kospi составило 1,25%, индонезийского Jakarta Composite - 0,1%, индийского BSE Sensex - 0,2%.

Темпы роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в ноябре замедлились вопреки прогнозам рынка.

Как сообщило в среду Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР, промпроизводство увеличилось в ноябре на 5,9% в годовом выражении после октябрьских 5,4%. Эксперты в среднем прогнозировали сохранение темпов роста предыдущего месяца.

Розничные продажи в КНР в ноябре повысились на 8,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 8,6% в октябре. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя предполагал подъем на 8,8%.

Тем временем японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в октябре-декабре не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами после снижения по итогам трех кварталов подряд. Значение индикатора осталось на отметке 19 пунктов, свидетельствуют данные Банка Японии. Эксперты в среднем прогнозировали снижение до 17 пунктов.

Китайский интернет-гигант Tencent потерял 2,9% капитализации, страховщик Ping An Insurance - 1,5%.

Акции японских автопроизводителей Toyota и Nissan подешевели на 0,7% и 0,5% соответственно, оператора связи Softbank - на 2%.

Цена бумаг Sony Corp. уменьшилась на 1,7%, производителя игровых приставок Nintendo - на 2,5%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 2,8%.

Котировки бумаг энергетической компании PetroChina поднимаются на 0,7% после роста цен на нефть эталонных марок более чем на 2% в четверг.

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в пятницу после существенного повышения накануне и готовятся завершить неделю в минусе.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск подешевели на $0,39 (0,63%) - до $61,06 за баррель. На торгах в четверг их цена повысилась на $1,3 (2,16%) и составляла на закрытие $61,45 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,61 (1,18%) - до $52,26 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $1,43 (2,8%), завершив торги на отметке $52,58 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 0,4%, WTI - на 0,7%.

Рост цен на нефть в четверг был вызван сообщением Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что незапланированные перебои поставок из Ирана и Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК, с объявленных 800 тыс. баррелей в сутки до примерно 1,7 млн б/с.

По оценке МЭА, добыча в ОПЕК в первом квартале 2019 года может упасть на 1,4 млн б/с с октябрьского уровня и составить 31,5 млн б/с, говорится в отчете организации. Во втором квартале совокупный объем добываемой картелем нефти может снизиться до 31,2 млн б/с.

Таким образом, рост излишка запасов топлива в мире может ускориться, что станет позитивным фактором для нефтяных рынков.

Тем временем государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила американские НПЗ о возможном резком сокращении поставок в январе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.