Снижение фьючерсов на ведущие мировые индексы и цены на сырье окажут давление на котировки акций - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу, на наш взгляд, складывается умеренно негативная. Снижение фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы и цены на сырьевые товары окажут давление на котировки при открытии торгов. В дальнейшем мы ожидаем консолидации на достигнутых уровнях в ожидании внешних стимулов для движения. Сегодня интерес для инвесторов представляет заседание Совета директоров Банка России и последующая за этим пресс-конференция главы регулятора Э. Набиуллиной", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.