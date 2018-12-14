В пятницу возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Опасения инвесторов в отношении устойчивости глобального экономического роста, вызванные вчерашним комментарием ЕЦБ, сегодня были усилены данными по экономике Китая, которые оказались в среднем слабее прогнозов. Вместе с тем динамика спреда доходности между облигациями развивающихся и развитых стран EMBI пока не позволяет диагностировать "бегство капитала" с развивающихся рынков. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль - усиление опасений, связанных с состоянием мировой экономики, может оказать поддержку курсу доллара как "защитной" валюты", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.