Рынок акций РФ в четверг подрос после 3-дневного снижения, "Норникель" обновил максимум

Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам в рамках коррекции после 3-дневного снижения, отскоку способствовала благоприятная внешняя конъюнктура и ослабление продаж в секторе бумаг "Газпрома", пострадавших ранее из-за опасений западных санкций к газопроводу "Северный поток - 2"; акции "Норникеля" обновили исторический максимум.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2378,5 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1129,35 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,1%.

Доллар просел до 66,34 рубля (-0,05 рубля).

Палата представителей Конгресса США во вторник полным составом одобрила резолюцию, в которой выразила несогласие с газопроводом "Северный поток - 2" из-за опасений, что проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу. Документ, принятый Палатой представителей в ходе устного голосования, призывает правительства европейских стран отказаться от проекта "Северный поток - 2".

Принятая резолюция также поддерживает введение санкций в отношении "Северного потока - 2" в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Хотя резолюция не имеет обязательной силы, она подчеркивает растущую оппозицию Конгресса США российскому проекту.

Накануне члены Европарламента приняли резолюцию по Украине, в которой в том числе призвали заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в четверг, что это решение Европарламента принято под давлением США. Призывы остановить экономически выгодный для европейских стран и их граждан проект звучат после неоднократных санкционных угроз со стороны американского Конгресса в адрес компаний - участниц строительства "Северного потока - 2", считает он.

Акции "Газпрома" в четверг подросли на 0,5% (до 156,49 руб.), в предыдущие три дня бумаги концерна подешевели на 4,4%.

В четверг также выросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,1%), "Норникеля" (+2,6%, до 13,22 тыс. руб.), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%, до 4999 руб.), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,9% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%).

В четверг выросла фондовая Азия (Япония прибавила 1%, Китай подрос на 1,2%), в Европе отмечалась стабилизация (FTSE, DAX изменились в пределах 0,02%), наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 просел на 0,1%) после роста накануне на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по делу топ-менеджера Huawei, поддержавших оптимизм инвесторов в отношении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Канадский суд освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн. Президент США Д.Трамп сказал, что готов вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США, пишет MarketWatch.

Ранее источники СМИ сообщили, что Китай намерен снизить пошлины на импорт американских автомобилей с 40% до 15%. Д.Трамп ранее сообщил о том, что Китай согласился пойти на этот шаг в качестве уступки США по итогам переговоров лидеров двух стран в Буэнос-Айресе, состоявшихся в начале декабря.

Нефть вечером в четверг вновь развернулась вверх, Brent отыграла рубеж $60 за баррель на сигналах сокращения запасов нефти на американском терминале в Кушинге.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,29 за баррель (+0,2% и -0,1% в среду), январская цена WTI - $51,36 за баррель (+0,4% и -1% накануне).

Как свидетельствуют данные аналитической компании Genscape, запасы нефти на терминале в Кушинге за неделю, завершившуюся 11 декабря, уменьшились на 822 тыс. баррелей (на этом терминале в штате Оклахома хранится нефть, торгуемая на бирже NYMEX).

Тем не менее, сохраняются опасения, что согласованного странами ОПЕК+ сокращения нефтедобычи будет недостаточно, чтобы избежать перенасыщения рынка на фоне замедляющегося роста спроса.

По оценке старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, поводом для оптимизма на внешних рынках стали сообщения СМИ о том, что центральное правительство Китая намерено отступить от ранее принятой программы "Сделано в Китае - 2025" в планировании политики развития страны, что, безусловно, будет позитивно воспринято американской стороной в рамках переговоров по торговым вопросам.

Давление на нефть оказали прогнозы МЭА о росте спроса на нефть в 2019 году, указывающие на то, что запланированное сокращение со стороны участников соглашения ОПЕК+ в лучшем случае не позволит образоваться профициту на рынке. Акции "АЛРОСА" выросли на фоне заявлений, что продажи алмазов в 2019 году могут превысить прогнозные уровни, а также о намерении заплатить 70-100% свободного денежного потока в виде дивидендов за 2018 год, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, Конгресс США и Европарламент дружно осудили строительство "Северного потока - 2", беспокоясь об энергетической безопасности Европы, хотя германский бизнес почему-то в меньшей степени озабочен данной проблемой. Слабая нефть в четверг сдерживала рост бумаг нефтяных компаний. В то же время обновили максимумы бумаги "Норникеля", который защищен от каких-либо внешних рисков ограничений из-за доминирования на мировом рынке, а также получает более четкое представление о будущем, если США и КНР смогут договориться по торговым противоречиям. Продолжили рост бумаги "Мегафона" (MOEX: MFON) (+1%) на ожиданиях объявления параметров оферты по выкупу акций у миноритарных акционеров.

В Европе сохраняется позитивный настрой. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о том, что его кабинету удалось скорректировать бюджет на будущий год и сократить запланированный бюджетный дефицит с 2,4% до 2,04% ВВП. Соответственно, все запросы Еврокомиссии будут удовлетворены.

Эффект от новостей по переговорам США и КНР постепенно проходит, поэтому впереди возникают новые тревожные ожидания. Заявление Д.Трампа о возможном вмешательстве в процесс по поводу ареста и последующей экстрадиции в США финансового директора Huawei могут расценить в качестве давления на судебные власти, что вряд ли добавит спокойствия американскому президенту. Единодушие Конгресса США и Европарламента по вопросу осуждения "Северного потока - 2" повышает вероятность приостановки его реализации. Ситуация в рубле нейтральная, но многое определится уже на заседании ЦБ РФ в пятницу. В случае повышения ставки есть шанс на укрепление, а сохранение ставки может ослабить отечественную валюту на 1-2%, считает А.Кочетков.

По словам аналитика компании "БКС Брокер" Анастасии Поповой, Китай продолжает идти на уступки США и отложил реализацию нескольких пунктов программы "Сделано в Китае - 2025", которая является камнем преткновения в торговом противостоянии между странами. Кроме того, снизились опасения по поводу отсутствия сделки по Brexit и введения ЕС штрафов для Италии за превышение лимита по бюджетному дефициту.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне отстояла свой пост, что означает продолжение процессов по выходу страны из состава ЕС, однако риски "жесткого" сценария Brexit остаются. Вселяет оптимизм готовность Италии идти на уступки Евросоюзу по снижению дефицита бюджета на следующий год.

С технической точки зрения, спуск индекса МосБиржи ниже 2380 пунктов является "медвежьим" сигналом и говорит о вероятности тестирования нижней границы растущего тренда, который актуален с апреля текущего года. Сейчас этот рубеж расположен около 2320-2325 пунктов, отмечают в компании "БКС Брокер".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг лидерами роста выступили акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+39,9%, до 31,4 руб. - максимум с июля 2016 года), которые растут на максимальные 40% третий день подряд из-за "шорт сквиза" (short squeeze) - вынужденного закрытия "коротких" позиций инвесторами в условиях дефицита бумаг на рынке.

Также выросли в четверг акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+12,4%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+12,2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+4,2%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+3,6%), ГДР "Ленты" (+3,2%).

Подешевели акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-7,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-5,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-5,1%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-4,1%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,207 млрд рублей (из них 8,266 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).