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13 декабря 2018 года 19:27

Рубль немного повышается к доллару и евро на фоне перешедшей к росту нефти

Москва. 13 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль умеренно растет к бивалютной корзине на фоне возобновившей подъем нефти.

Курс доллара США составил 66,31 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,25 руб./EUR1, опустившись на 28 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 16,59 копейки - до 70,33 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на вечерних торгах, продолжая, тем не менее, торговаться в узких диапазонах в обеих валютных парах в ожидании пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке.

Опережающее снижение евро обусловлено итогами заседания ЕЦБ и пресс-конференцией главы европейского Центробанка Марио Драги, указавшего на то, что поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее ожиданий.

Так, реальный ВВП еврозоны в третьем квартале вырос на 0,2% относительно апреля-июня после подъема на 0,4% в предыдущие два квартала, и, по словам М.Драги, в еврозоне сохраняется необходимость в значительных стимулах ЕЦБ для восстановления инфляции. "Риски для роста экономики в целом остаются сбалансированными", однако ухудшаются, отметил глава ЕЦБ. В числе факторов, создающих риски для прогнозов, по-прежнему выделяются протекционизм и ситуация на развивающихся рынках, добавил он.

"Неопределенность, связанная с геополитическими факторами, угрозой протекционизма, уязвимостью emerging markets и волатильностью финансовых рынков, все еще сохраняется", - заявил М.Драги.

Европейский центральный банк по итогам очередного заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. Решения совпали с ожиданиями рынка.

Цены на нефть эталонных марок перешли от снижения к росту в ходе торгов в четверг на сигналах сокращения запасов нефти на американском терминале в Кушинге. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 0,63% - до $60,53 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,86% - до $51,59 за баррель.

Как свидетельствуют данные аналитической компании Genscape, запасы нефти на терминале в Кушинге за неделю, завершившуюся 11 декабря, уменьшились на 822 тыс. баррелей. На этом терминале, расположенном в штате Окалахома, хранится нефть, торгуемая на бирже NYMEX.

Тем временем опубликованные в среду данные министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти показали их сокращение на 1,21 млн баррелей за неделю, тогда как ранее Американский институт нефти (API) сообщил о падении на 10,2 млн баррелей.

Ранее цены на нефть снижались на отчете Международного энергетического агентства (МЭА), в котором отмечается, что пока слишком рано говорить, будет ли эффективной новая сделка ОПЕК+.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, на вечерних торгах четверга рубль умеренно укрепляется в обеих валютных парах. "При этом нацвалюта фактически игнорирует очередной заход вниз рынка энергоносителей, в обеих валютных парах наблюдается довольно узкая консолидация. Это может быть связано с ожиданиями завтрашнего заседания ЦБ РФ. Инвесторы ждут решения регулятора по ставке и срокам его возвращения на рынок с целью покупок валюты в пользу Минфина РФ, так как предпочтут возобновить активную торговлю, уже имея на руках решение ЦБ", - отметил Б.Зварич.

"Рубль, как и все последние дни, сохраняет стабильность против доллара и евро. Как доллар, так и евро при этом подошли к нижним границам "боковиков". На пятничном заседании ЦБ РФ, наиболее вероятно, сохранит процентную ставку на уровне 7,5% и подтвердит намерение возобновить покупки валюты для Минфина в следующем году. Последний фактор негативен для рублевых "быков" и может спровоцировать продажи, особенно если нефтяные котировки пробьют ключевые поддержки", - подчеркивает аналитик компании "Велес Брокер" Елена Кожухова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 декабря на 16,75 копейки, до 66,255 руб./$1, и увеличил курс евро на 17,48 копейки, до 75,3916 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 8,74 копейки по отношению к среде и составил 66,3146 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 3,49 копейки и составил 66,3235 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 998,106 млн, из которых $845,409 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 152,697 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 18,99 копейки, до 75,4327 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 15,49 копейки и составил 75,4181 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR617,238 млн, из которых EUR254,171 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR363,067 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались в четверг на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" не изменилась по сравнению со средой, оставшись на отметке 7,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 8,03% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем и остались на отметках 8,5% и 8,53% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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