Цены евробондов РФ в четверг слегка подрастают на фоне активизировавшегося спроса на активы EM

Москва. 13 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка подрастают на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также плавно подрастают в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 12 декабря на 15 базисных пунктов и составила 108,92% от номинала, что соответствует доходности 4,52% годовых (снижение на 6 пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 3 базисных пункта, составив 97,91% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,75% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 5 пунктов и составил 177 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 14 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 104,83% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 5,515% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 4 пункта, поднявшись до 101,68% от номинала (доходность лишь слегка снизилась и составила 5,495% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 16 базисных пунктов - до 98,85% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,94% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 14 базисных пунктов, до 101,86% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 4,435% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 26 базисных пунктов, подорожав до 93,26% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,73% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 17 базисных пунктов, до 94,85% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 5% годовых).

"Сегодня мы наблюдаем некоторый рост спроса глобальных инвесторов на активы стран с развивающейся экономикой, что связано, прежде всего, с изменившимся в последнее время отношением участников рынка к темпам роста процентных ставок в США. Это заложило основу для ценового роста и соответствующего снижения доходности US Treasuries; эту эстафету подхватили и суверенные облигации большинства emerging markets. Кроме того, поддержку рисковым активам оказывают ожидания того, что торговая война между США и Китаем не перейдет в острую фазу, а скорее всего, будет найдено какое-то компромиссное решение. Таким образом, заключение американо-китайского торгового соглашения поддержит рост мировой экономики в целом и позитивно скажется на активах развивающихся стран", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"На этом фоне российские долги не очень активны из-за сохраняющихся санкционных рисков, тем не менее, на рынке все же присутствуют робкие покупки, даже в самых "длинных" выпусках. Таким образом, хотя активного ценового роста мы пока не видим, рынок все же плавненько движется вверх. Все это говорит о некотором улучшении отношения инвесторов к российским валютным долговым бумагам", - отметил С.Агарзаев.