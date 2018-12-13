Принимая во внимание нарастание политических рисков вокруг Brexit, мы пересматриваем прогноз по паре EUR/GBP до 0,92 - Julius Baer

В среду вечером Консервативная партия провела голосование по вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй после того, как было достигнуто необходимое для начала процедуры количество голосов депутатов от партии (48 человек). В итоге, в поддержку Мэй проголосовали 200 представителей партии в парламенте, против высказались 117. Аналитики ожидали меньшее число противников, что, по мнению экономиста Julius Baer Дэвида Мейера, говорит о серьезности разногласий среди консерваторов по вопросу реализации Brexit. Исход голосования также означает, что в ближайшие 12 месяцев лидерство Мэй не сможет быть оспорено партией.

Хорошая новость, на взгляд эксперта, заключается в том, что Великобритании не придется тратить время на выборы нового премьер-министра и власти могут сосредоточиться на проработке условий выхода страны из ЕС. Тем не менее, итоги голосования не позволяют однозначно говорить о том, что Мэй укрепила свои позиции. Противники нынешнего плана Brexit продолжат торпедировать соглашение, и премьеру придется искать способы изменить его условия, чтобы вновь заручиться поддержкой и провести план через Палату представителей.

"Брюссель пока исключает возможность пересмотра текущих условий. Начинающийся в четверг саммит ЕС покажет, как европейские лидеры смогут поддержать Мэй (если вообще захотят это сделать), чтобы она согласовала сделку по Brexit в парламенте Великобритании, - отмечает Дэвид Мейер. - Решением может стать согласование временных рамок или возможности отказа по острому вопросу о границе между Ирландией и Северной Ирландией или более строгое обязательство согласовать условия зоны свободной торговли между ЕС и Великобританией в течение переходного периода. Тереза Мэй все еще готова провести Brexit, но она может отложить голосование по нему в Палате представителей до января, чтобы усилить давление на парламент. Возможно также, что она объявит референдум по соглашению с ЕС (подписывать его или нет), чтобы получить поддержку населения. Если до 21 января решение по сделке принято не будет, управление процессом перейдет в руки парламента. Есть вероятность, что большинство сможет получить только альянс сторонников мягкого Brexit. Принимая во внимание нарастание политических рисков вокруг Brexit, мы пересматриваем прогноз по паре EUR/GBP до 0,92 и сохраняем нейтральную позицию по фунту стерлингов. В более долгосрочной перспективе мы занимаем более "бычью" позицию и прогнозируем соотношение EUR/GBP на уровне 0,86, что основывается на ожиданиях подписания соглашения об условиях Brexit, если он вообще случится".