.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль перешел к небольшому снижению против доллара и евро на фоне развернувшейся вниз нефти
.
ГЛАВНОЕ
Оценка роста ВВП РФ в 3-м квартале повышена до 1,5%, в январе-сентябре - до 1,6%
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале до 1,5%, в январе-сентябре - до 1,6%. Предварительные данные указывали на повышение экономики на 1,3% и 1,5%, соответственно
 
Должникам оставят прожиточный минимум
При взыскании долгов из зарплат и пенсий гражданам планируют оставлять доходы в размере прожиточного минимума. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития РФ, пишут "Известия". По отдельному заявлению должника суд может увеличить...
 
Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов
Минфин нашел еще один способ ужесточить контроль за расходами и долгами регионов. Такие поправки в Бюджетный кодекс вчера рассмотрело правительство. По словам федерального чиновника, проект был одобрен. Ключевое предложение - снизить предельные...
 
В ОЭСР увязали пенсионный возраст и продолжительность жизни
Возраст выхода на пенсию в разных странах мира мог бы варьироваться с продолжительностью жизни для разных слоев населения - такой подход предложили аналитики ОЭСР в докладе о перспективах развития пенсионных систем. Они полагают, что следует...
 
13 декабря 2018 года 15:25

Рубль перешел к небольшому снижению против доллара и евро на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 13 декабря. Доллар США и евро слегка повышаются на "Московской бирже" в четверг днем после небольшого снижения на старте торгов; рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне перешедшей на отрицательную территорию нефти.

Курс доллара США составил 66,46 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,62 руб./EUR1, поднявшись на 8,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 8,06 копейки - до 70,58 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 декабря на 16,75 копейки, до 66,255 руб./$1, и увеличил курс евро на 17,48 копейки, до 75,3916 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз в обеих валютных парах на фоне перешедшей к снижению нефти. При этом участники рынка существенно замедлили активность в ожидании решения ЕЦБ по ставке и пресс-конференции главы европейского регулятора Марио Драги. Решение по ставке будет обнародовано в 15:45 МСК, а в 16:30 МСК начнется традиционная пресс-конференция М.Драги.

Рынки ждут, что базовая ставка по кредитам на предстоящем заседании будет оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4% годовых, по маржинальным кредитам - 0,25%.

Как ожидается, руководство ЕЦБ подтвердит план завершения QE в декабре 2018 года, став третьим из крупнейших мировых центробанков, свернувших программу количественного смягчения, после Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии. Банк Японии, тем временем, продолжает программу выкупа долговых обязательств.

Европейский ЦБ начал выкуп бондов в начале 2015 года, и изначально предполагалось, что программа QE в еврозоне будет действовать 18 месяцев, а ее объем составит 1 трлн евро. Однако получилось так, что программа продлилась почти 4 года и стоила ЕЦБ 2,6 трлн евро.

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в четверг на сомнениях в том, что усилия ОПЕК+ по сокращению излишка топлива на рынке дадут ожидаемый эффект. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 1,13%% - до $59,47 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились к этому времени на 1,27% - до $50,5 за баррель.

В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах - 1,3 млн б/с и 1,4 млн б/с соответственно. Вместе с тем МЭА ожидает, что добыча нефти в странах не-ОПЕК в следующем году вырастет на 1,5 млн б/с, при этом ОПЕК необходимо добывать в среднем не более 31,6 млн б/с.

МЭА считает, что пока рано говорить, будет ли эффективной новая сделка ОПЕК. "Объявленное на прошлой неделе сокращение добычи может в определенной степени способствовать восстановлению баланса на мировом рынке, однако вероятность существенного избытка предложения сохраняется", - говорится в сообщении МЭА.

Тем временем опубликованные в среду данные министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти показали их сокращение на 1,21 млн баррелей за неделю, тогда как ранее Американский институт нефти (API) сообщил о падении на 10,2 млн баррелей.

"Чуть позже сегодня станут известны решения ЕЦБ - ставка должна быть сохранена нулевой, и полностью заверена программа QE. Реакция рынка будет зависеть от того, как власти прокомментируют стратегию денежно-кредитной политики на будущий год. В пятницу заседает ЦБ РФ, прогнозы относительно его решения по ставке разнятся, но, скорее всего, в этот раз она останется прежней. Для рубля это нейтральная новость", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Сегодня в фокусе глобальных валютных рынков будет заседание ЕЦБ. Мы не исключаем, что по итогам пресс-конференции М.Драги евро продемонстрирует снижение на Forex, что позволит рублю завершить торги укреплением в паре с евро", - говорит аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Если рынок энергоносителей не даст поводов к направленному движению, то в ходе сессии рубль продемонстрирует боковое движение, закрывшись вблизи утренних значений. Этому также будет способствовать снижение активности игроков в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ, где будет приниматься решение по ставке и рассматриваться вопрос о возобновлении покупок валюты в пользу Минфина", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались в четверг на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" не изменилась по сравнению со средой, оставшись на отметке 7,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 8,03% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем и остались на отметках 8,5% и 8,53% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 декабря 2018 года 19:39
Рынок акций РФ в четверг подрос после 3-дневного снижения, "Норникель" обновил максимум
Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам в рамках коррекции после 3-дневного снижения, отскоку способствовала благоприятная внешняя конъюнктура и ослабление продаж в секторе бумаг "Газпрома", пострадавших ранее из-за опасений западных санкций к газопроводу "Северный поток - 2"; акции "Норникеля" обновили исторический максимум.    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 19:27
Рубль немного повышается к доллару и евро на фоне перешедшей к росту нефти
Москва. 13 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль умеренно растет к бивалютной корзине на фоне возобновившей подъем нефти.    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 18:51
Цены евробондов РФ в четверг слегка подрастают на фоне активизировавшегося спроса на активы EM
Москва. 13 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка подрастают на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также плавно подрастают в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 18:50
Ключевым событием для российского рынка станет завтрашнее "опорное" заседание Банка России по ключевой ставке - ИК "Велес Капитал"
"В целом мы оцениваем достаточно высокой вероятность повышения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Банка России в связи с инфляционными рисками, пик которых придется на первое полугодие 2019 г. Вместе с тем с момента последнего повышения ключевой ставки в сентябре (с 7,25% до 7,50%...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 18:22
ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 7,75% - Dukascopy Bank SA
"Завтра состоится последнее в этом году заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. На наш взгляд, ЦБ РФ повысит ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,75%, чтобы нивелировать ожидаемые инфляционные процессы. Дело в том, что темпы роста инфляции могут ускориться в...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 17:42
Принимая во внимание нарастание политических рисков вокруг Brexit, мы пересматриваем прогноз по паре EUR/GBP до 0,92 - Julius Baer
В среду вечером Консервативная партия провела голосование по вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй после того, как было достигнуто необходимое для начала процедуры количество голосов депутатов от партии (48 человек). В итоге, в поддержку Мэй проголосовали 200 представителей партии в...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 16:50
При повышении ставки ЦБ РФ есть шанс на укрепление, а вот сохранение может ослабить рубль на 1-2% - "Открытие Брокер"
"Рубль начинал день с попыток укрепления. В моменте курс доллара снижался до 66,185 рублей. Однако слабость нефти прервала эту тенденцию. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3955 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,70%, недельная выросла до 7,78%, а месячная...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 16:30
Сделка ОПЕК+ и стабилизация цен на нефть поддержали настроения розничных инвесторов на прошедшей неделе - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 12 декабря 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 16:09
Ключевая ставка ЦБ РФ останется на прежнем уровне - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"На данный момент мы не видим предпосылок для изменения ставки ЦБ. Какие аргументы за ее повышение? Первое, да и основное - это инфляционные и санкционные ожидания. Ожидания - вполне материализуемая финансовая категория. И если население и/или экспертное сообщество имеют прогнозы о падении рубля к...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 15:43
Долю российских акций в портфелях лучше не увеличивать - ИК "ФИНАМ"
"Российский фондовый рынок всю первую половину дня демонстрирует абсолютно нейтральную динамику. Рублёвый индекс "Московской Биржи" пока теряет 0,05%, оставаясь на уровне 2375 пунктов, а валютный РТС снижается на 0,15%, тестируя поддержку 1125 пунктов. До конца дня сохранится слабо негативный...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 15:18
На валютной секции биржи преобладает спокойствие - Аналитика Онлайн
"Курс доллара на "Московской бирже" держится в районе отметки 66 рублей 25 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 40 копеек. На российских финансовых рынках преобладает спокойствие. Мы не видим активной волатильности ни на рынке акций, ни на валютной секции "Московской биржи". Однако, как мы...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 14:59
Нефть адаптируется к новым реалиям на рынке - Julius Baer
После резкого падения с уровня выше 80 долл. США за баррель в начале октября котировки нефти закрепляются на уровне 60 долларов за баррель - рынок, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, пытается "переварить" различные факторы неопределенности. ОПЕК совместно...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 14:42
БКС поднял оценку акций большинства нефтегазовых компаний РФ на 2-8%, оставив рейтинги без изменения
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость депозитарных расписок (DR) и акций большинства нефтегазовых компаний РФ на 2-8%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. Рекомендации для этих бумаг остались при этом без изменения. Для DR "Газпрома",...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 14:28
JPMorgan снизил рейтинг акций Polymetal до "продавать" и оценку на 17%
JPMorgan понизил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) с 9,4 фунта стерлингов до 7,8 фунта стерлингов за штуку, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация c "держать" до "продавать". По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 14:02
Восстанавливающиеся котировки акций нефтегазовых компаний должны поддержать российский рынок - Dukascopy Bank SA
"Торговая сессия четверга на европейских биржах началась с роста индексов акций, которые отыгрывая итоги голосования в Британском парламенте поднялись сегодня в среднем на 0,2%. Стоит отметить, что рост индексов мог бы быть и больше, если бы инвесторы не воздерживались от крупных сделок в...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.