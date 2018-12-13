Рубль перешел к небольшому снижению против доллара и евро на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 13 декабря. Доллар США и евро слегка повышаются на "Московской бирже" в четверг днем после небольшого снижения на старте торгов; рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне перешедшей на отрицательную территорию нефти.

Курс доллара США составил 66,46 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,62 руб./EUR1, поднявшись на 8,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 8,06 копейки - до 70,58 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 декабря на 16,75 копейки, до 66,255 руб./$1, и увеличил курс евро на 17,48 копейки, до 75,3916 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз в обеих валютных парах на фоне перешедшей к снижению нефти. При этом участники рынка существенно замедлили активность в ожидании решения ЕЦБ по ставке и пресс-конференции главы европейского регулятора Марио Драги. Решение по ставке будет обнародовано в 15:45 МСК, а в 16:30 МСК начнется традиционная пресс-конференция М.Драги.

Рынки ждут, что базовая ставка по кредитам на предстоящем заседании будет оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4% годовых, по маржинальным кредитам - 0,25%.

Как ожидается, руководство ЕЦБ подтвердит план завершения QE в декабре 2018 года, став третьим из крупнейших мировых центробанков, свернувших программу количественного смягчения, после Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии. Банк Японии, тем временем, продолжает программу выкупа долговых обязательств.

Европейский ЦБ начал выкуп бондов в начале 2015 года, и изначально предполагалось, что программа QE в еврозоне будет действовать 18 месяцев, а ее объем составит 1 трлн евро. Однако получилось так, что программа продлилась почти 4 года и стоила ЕЦБ 2,6 трлн евро.

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в четверг на сомнениях в том, что усилия ОПЕК+ по сокращению излишка топлива на рынке дадут ожидаемый эффект. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 1,13%% - до $59,47 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизились к этому времени на 1,27% - до $50,5 за баррель.

В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах - 1,3 млн б/с и 1,4 млн б/с соответственно. Вместе с тем МЭА ожидает, что добыча нефти в странах не-ОПЕК в следующем году вырастет на 1,5 млн б/с, при этом ОПЕК необходимо добывать в среднем не более 31,6 млн б/с.

МЭА считает, что пока рано говорить, будет ли эффективной новая сделка ОПЕК. "Объявленное на прошлой неделе сокращение добычи может в определенной степени способствовать восстановлению баланса на мировом рынке, однако вероятность существенного избытка предложения сохраняется", - говорится в сообщении МЭА.

Тем временем опубликованные в среду данные министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти показали их сокращение на 1,21 млн баррелей за неделю, тогда как ранее Американский институт нефти (API) сообщил о падении на 10,2 млн баррелей.

"Чуть позже сегодня станут известны решения ЕЦБ - ставка должна быть сохранена нулевой, и полностью заверена программа QE. Реакция рынка будет зависеть от того, как власти прокомментируют стратегию денежно-кредитной политики на будущий год. В пятницу заседает ЦБ РФ, прогнозы относительно его решения по ставке разнятся, но, скорее всего, в этот раз она останется прежней. Для рубля это нейтральная новость", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Сегодня в фокусе глобальных валютных рынков будет заседание ЕЦБ. Мы не исключаем, что по итогам пресс-конференции М.Драги евро продемонстрирует снижение на Forex, что позволит рублю завершить торги укреплением в паре с евро", - говорит аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Если рынок энергоносителей не даст поводов к направленному движению, то в ходе сессии рубль продемонстрирует боковое движение, закрывшись вблизи утренних значений. Этому также будет способствовать снижение активности игроков в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ, где будет приниматься решение по ставке и рассматриваться вопрос о возобновлении покупок валюты в пользу Минфина", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались в четверг на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" не изменилась по сравнению со средой, оставшись на отметке 7,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 8,03% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем и остались на отметках 8,5% и 8,53% годовых соответственно.