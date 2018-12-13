На валютной секции биржи преобладает спокойствие - Аналитика Онлайн

"Курс доллара на "Московской бирже" держится в районе отметки 66 рублей 25 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 40 копеек. На российских финансовых рынках преобладает спокойствие. Мы не видим активной волатильности ни на рынке акций, ни на валютной секции "Московской биржи". Однако, как мы ранее уже говорили, это, вероятно, "затишье перед бурей, которая может грянуть достаточно скоро". Об этом предупреждают эксперты Райффайзенбанка, которые уверяют, что если цены на нефть будут продолжать торговаться в районе текущих цен (60 долларов за баррель Brent), то в будущем году есть риски роста курса доллара до 73-77 рублей. Причиной здесь могут стать не только низкая цена на энергоресурсы, но и действия монетарных властей, а также отток капитала из страны. Напомним, что ранее мы уже неоднократно давали рекомендацию покупать доллар в диапазоне от 65 до 66 рублей. До конца текущего года мы ожидаем смещение торгового диапазона до 67-68 рублей за доллар", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.