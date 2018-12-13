БКС поднял оценку акций большинства нефтегазовых компаний РФ на 2-8%, оставив рейтинги без изменения

"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость депозитарных расписок (DR) и акций большинства нефтегазовых компаний РФ на 2-8%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.

Рекомендации для этих бумаг остались при этом без изменения.

Для DR "Газпрома", "Роснефти" (MOEX: ROSN), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была оставлена рекомендация "покупать".

Для DR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и "Татнефти" (MOEX: TATN) была подтверждена рекомендация "держать", а для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) и "Сургутнефтегаза" - "продавать".

"Рост рублевых цен нефти марки Urals на 18% в третьем квартале 2018 года компенсировал повышение экспортной пошлины на 12% квартал к кварталу, обеспечив увеличение EBITDA сектора на 6% и FCF - на 40%. Поскольку мы сохраняем наш прогноз цены нефти марки Brent на уровне $75 за баррель в 2019 году и $80 в 2020 году, мы по-прежнему отдаем предпочтение основным бенефициарам роста цен на нефть - "Роснефти", "ЛУКОЙЛу" и "Газпром нефти", которые также обеспечивают высокую доходность (дивиденды плюс выкуп). Мы видим ограниченный потенциал у "НОВАТЭКа" и "Татнефти", которые стали лидерами роста с начала года и на данный момент торгуются с премией к аналогам. По нашим расчетам, у "префов" "Сургутнефтегаза" (при нашем курсе доллар/рубль) и "Транснефти" (даже при коэффициенте выплат 50%) нулевой потенциал роста", - говорится в обзоре.

В то же время в нем отмечается, что после 30%-ного падения цен на нефть марки Brent в четвертом квартале 2018 года EBITDA, вероятно, снизится на 9% относительно третьего квартала, а FCF - в два раза.

По мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", большинство бумаг нефтегазового сектора РФ - за исключением "Газпрома" - выглядят переоцененными.

"Наш фаворит в секторе - "Газпром" (MOEX: GAZP), который планирует не только повысить дивиденды, но и завершить крупные инфраструктурные проекты, что добавит 20% к EBITDA до 2022 года. Несмотря на высокую дивдоходность и хорошую динамику показателей, акции монополии все еще торгуются на неоправданно низких уровнях относительно аналогов", - говорится в обзоре.

Помимо макроэкономических, аналитики "БКС Глобал Маркетс" также отмечают отраслевые риски, включая регулирование внутренних цен на нефтепродукты и предстоящие изменения стандартов содержания серы (IMO).

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в рублях):

Прогнозная цена Газпром - 5,5 (текущая цена - 4,7), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть - 9,0 (текущая цена - 6,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 95,0 (текущая цена - 76,7), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 40,0 (текущая цена - 27,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 190,0 (текущая цена - 168,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 4,8 (текущая цена - 4,2), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть - 80,0 (текущая цена - 67,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Транснефть (для "префов"; цены в рублях) - 170000,0 (текущая цена - 168650,0), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для "префов"; цены в рублях) - 41,0 (текущая цена - 38,2), рекомендация - продавать.