Нефть адаптируется к новым реалиям на рынке - Julius Baer

После резкого падения с уровня выше 80 долл. США за баррель в начале октября котировки нефти закрепляются на уровне 60 долларов за баррель - рынок, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, пытается "переварить" различные факторы неопределенности.

ОПЕК совместно с Саудовской Аравией и Россией согласилась ограничить добычу нефти, чтобы предотвратить увеличение глобального избытка предложения. Теперь игроки будут внимательно следить за исполнением обязательств. Тем временем, замедление экономического роста и инфляция топливных цен в ноябре во многих развивающихся странах привели к сокращению спроса на сырье, последствия чего, по мнеию эксперта, рынок ощутит не сразу.

"Проблемы с инфраструктурными ограничениями в США были частично решены, так что сланцевая добыча сможет покрыть львиную долю дополнительного мирового спроса в 2019 году, если цены не упадут еще сильнее с текущих уровней. Объемы добычи в Венесуэле и Ливии остаются главным фактором неопределенности на стороне предложения. Более сильное, чем ожидалось, замедление роста позволяет ожидать, что рынок нефти в обозримом будущем будет сбалансированным. Как следствие, мы понижаем на 5 долл. США прогноз цен на горизонте 3-х и 12-ти месяцев до 65 и 60 долл. США за баррель соответственно, но сохраняем нейтральную позицию по сектору. Мы видим более сильные риски роста цен в краткосрочной перспективе из-за текущих относительно "медвежьих" настроений. На рынок также будет оказывать влияние сильный новостной шум", - резюмирует эксперт Julius Baer.