Восстанавливающиеся котировки акций нефтегазовых компаний должны поддержать российский рынок - Dukascopy Bank SA

"Торговая сессия четверга на европейских биржах началась с роста индексов акций, которые отыгрывая итоги голосования в Британском парламенте поднялись сегодня в среднем на 0,2%. Стоит отметить, что рост индексов мог бы быть и больше, если бы инвесторы не воздерживались от крупных сделок в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ. Вышедшие данные по инфляции в Германии и Франции полностью совпали с ожиданиями рынка, и потому существенного влияния на торги не оказали. Что касается России, то несмотря на продолжающееся падение цен на нефть, рост курса рубля с начал дня составил 12 копеек - российская валюта подорожала до 66,2550 руб./долл. К середине дня российские индексы показывают разнонаправленную динамику. Так, если индекс МосБиржи опустился на 0,02% до 2369,94 пункта, то индекс РТС, напротив, вырос на 0,03% до 1126,15 пункта. Впрочем, мы ожидаем роста индекса Московской биржи до 2385 пунктов до конца дня. По нашим оценкам, поддержку рынку окажут восстанавливающиеся котировки акций нефтегазовых компаний, которые в среду сильно снижались", - указывает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.