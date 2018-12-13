По итогам пресс-конференции М. Драги евро может снизиться на Forex, что позволит рублю завершить торги укреплением в паре с евро - "Нордеа Банк"

Рубль сдержанно укрепляется в основных валютных парах, следуя за позитивной динамикой валют развивающихся рынков и нефтяных цен, комментируют ситуацию на валютном рынке эксперты "Нордеа Банка". Рыночные ожидания по снижению напряженности в отношениях США и КНР повышаются. Стало известно, что Китай возобновил покупки сельскохозяйственной продукции в США и может вернуться к закупкам американской нефти. Кроме того, рыночные игроки оценивают сообщение издания The Wall Street Journal, которое накануне со ссылкой на неназванных китайских чиновников сообщило, что КНР может изменить свою промышленную политику в рамках стратегии «Сделано в Китае-2025» и расширить доступ иностранным компаниям к китайской экономике.

"На этом фоне большинство валют развивающихся рынков сохраняют позитивную динамику. Однако стоит отметить, что российской валюте по-прежнему будет сложно демонстрировать какое-либо заметное укрепление на фоне сохраняющихся санкционных рисков. Накануне в центре внимания оказался проект “Северный поток 2”. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, направленную против строительства газопровода. Конгрессмены отметили, что данный проект является существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США. Европейские парламентарии по итогам сессии парламента, посвященного оценке последних событий в Украине, приняли схожую резолюцию, где также призвали отменить проект. Однако пока рынок не оценивает данные шаги критически, поскольку резолюции носят декларативный характер. Сегодня в фокусе глобальных валютных рынков будет заседание ЕЦБ. Мы не исключаем, что по итогам пресс-конференции М. Драги евро продемонстрирует снижение на Forex, что позволит завершить рублю торги укреплением в паре с евро. Ориентирами по паре USD/RUB продолжат выступать отметки 66-67", - прогнозируют специалисты "Нордеа Банка".