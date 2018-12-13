Ориентирами для Brent в ближайшее время продолжат выступать отметки $59-62/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефтяные цены растут в ходе торгов четверга, отражая улучшение аппетита к рисковым активам. Однако пока сложно признать, что позитив на нефтяном рынке будет носить устойчивый характер. Рост запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, наблюдаемый с середины текущего года, ожидаемое расширение объемов добычи в США и неопределенность по динамике спроса – все это осложняет шаги ОПЕК+ по поддержанию баланса на рынке и не позволит ценам продемонстрировать заметный устойчивый рост. Накануне позитив рынка ограничивали данные от Минэнерго США. Ведомство опубликовало еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно статистике, коммерческие запасы нефти в стране уменьшились на 1,2 mb, тогда как данные от Американского института нефти указывали на снижение на 10,8 mb, а аналитики прогнозировали снижение показателя на 3 mb. Опубликованный декабрьский отчет ОПЕК не оказал заметного влияния на динамику торгов. Картель в своем докладе в очередной раз напомнил о прогнозируемом увеличении объемов добычи в США. По оценке ОПЕК, согласованное сокращение добычи нефти на 1,2 mbd (в рамках сделки ОПЕК+) приближает рынок к балансу спроса и предложения в первом полугодии 2019 года, но для того чтобы сбалансировать рынок на более продолжительный срок, потребуются дополнительные усилия. Сегодня рынкам предстоит оценить ежемесячный отчет МЭА. Ориентирами для Brent в ближайшее время продолжат выступать отметки $59-62/bbl", - указывают специалисты "Нордеа Банка".