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13 декабря 2018 года 11:36

Рынок акций РФ утром консолидируется, бумаги "Газпрома" проседают из-за опасений санкций к "Северному потоку 2"

Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips, поддержку оказывает улучшение внешней фондовой конъюнктуры на признаках прогресса в торговых переговорах США с Китаем; бумаги "Газпрома" продолжают дешеветь из-за опасений санкций к газопроводу "Северный поток 2", что оказывает давление на российские индексы.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2369,1 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1126,63 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 66,22 рубля (-0,16 рубля).

Палата представителей Конгресса США во вторник полным составом одобрила резолюцию, в которой выразила несогласие с газопроводом "Северный поток 2" из-за опасений, что проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу. Документ, принятый Палатой представителей в ходе устного голосования, призывает правительства европейских стран отказаться от проекта "Северный поток 2".

Принятая резолюция также поддерживает введение санкций в отношении "Северного потока 2" в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Хотя резолюция не имеет обязательной силы, она подчеркивает растущую оппозицию Конгресса США российскому проекту.

Накануне члены Европарламента приняли резолюцию по Украине, в которой, в том числе, призвали заблокировать строительство газопровода "Северный поток 2".

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил в четверг, что это решение Европарламента принято под давлением США. Призывы остановить экономически выгодный для европейских стран и их граждан проект звучат после неоднократных санкционных угроз со стороны американского Конгресса в адрес компаний - участниц строительства "Северного потока 2", считает он.

Подешевели рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,1%), "Газпрома" (-0,9%, до 154,32 рубля), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Подросли бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%).

В США в среду индексы выросли на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по делу топ-менеджера Huawei, поддержавших оптимизм инвесторов в отношении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Как сообщалось, канадский суд освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн.

Президент США Д.Трамп сказал, что готов вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США, пишет MarketWatch.

Ранее источники СМИ сообщили, что Китай намерен снизить пошлины на импорт американских автомобилей с 40% до 15%. Д.Трамп ранее сообщил о том, что Китай согласился пойти на этот шаг в качестве уступки США по итогам переговоров лидеров двух стран в Буэнос-Айресе, состоявшихся в начале декабря.

Следом в четверг выросла Азия (Япония прибавила 1%, Китай подрос на 1,2%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,4%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%) при отсутствии негативных новостей, касающихся динамики отношений США и Китая.

Китай готовится заменить программу промышленной политики, которую администрация американского президента считает протекционистской, новой программой, обещающей увеличение доступности рынка КНР для иностранных компаний, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Нефть утром в четверг консолидируется на фоне осторожных прогнозов в отношении предложения углеводородов в 2019 году. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $60,2 за баррель (+0,1% и -0,1% в среду), январская цена WTI - $51,13 за баррель (-0,04% и -1% накануне).

Инвесторы и аналитики опасаются, что согласованного странами ОПЕК+ сокращения нефтедобычи будет недостаточно, чтобы избежать перенасыщения рынка на фоне замедляющегося роста спроса.

Опубликованные в среду данные министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти показали их сокращение на 1,21 млн баррелей за неделю, тогда как аналитики в среднем прогнозировали падение на 3,5-10,2 млн баррелей.

Помощник генпрокурора США Макан Делрахим заявил конгрессменам, что президентская администрация по-прежнему рассматривает возможность принятия закона, целью которого будет ограничение контроля ОПЕК над нефтяным рынком. Он отметил, что помимо прямой конкуренции ОПЕК создает "более масштабные проблемы".

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг вполне позитивный: рынки Азии выросли, проблема британского выхода из Евросоюза без условий почти снята, нефть торгуется выше отметки $60 за баррель Brent. Единственное, у России сохраняются свои основания для неуверенности. Европарламент, вслед за Конгрессом США, призвал участников проекта "Северный поток 2" отказаться от его реализации, каким бы выгодным с экономической точки зрения он ни был. Поэтому акции "Газпрома" продолжают снижение при относительной стабильности всего рынка, отмечает аналитик.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что давление на рынок акций РФ вновь оказывает политика - Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом отменить строительство "Северного потока 2", а в среду вечером прошла информация, что Европейский парламент подержал позицию своих заокеанских коллег, заявив, что "это политический проект, представляющий угрозу для европейской энергетической безопасности", а "ключевая роль" в "сфере европейской сети энергетического обеспечения" Европы принадлежит Украине.

Если позиция Штатов по этому вопросу не нова, то резолюцию Европарламента не может просто так проигнорировать Германия, и она должна дать какой-то ответ. Если политическое давление на Россию продолжится и вдобавок начнет падать Америка, то к Новому году будет "медвежье" ралли: крупным инвесторам есть что терять, и они быстро начнут фиксировать прибыль. Пока это слишком пессимистичный вариант, хотя его надо иметь в виду. Всерьез о фиксации прибыли и открытии коротких позиций следует задуматься, если индекс МосБиржи закроется ниже линии поддержки восходящего тренда - сейчас это отметка около 2340 пунктов. Риски попыток пробоя этого уровня усилятся, если в четверг индекс МосБиржи не вернетсяв область выше 2380 пунктов, полагает аналитик.

Но вполне вероятно, что политические страхи отойдут на второй план, и рынок все-таки начнет отыгрывать снижение опасений недостижения "мирного" соглашения по торговым спорам между США и Китаем. Обнадеживает то, что акции Сбербанка дешевеют умеренно, а бумаги "Норникеля" и вовсе растут - это говорит о том, что нерезиденты не начали массированных продаж российских бумаг. Акции "Газпрома" интересны для покупок, но только после уменьшения рисков по "Северному потоку 2" - скорее всего, присматриваться к открытию позиций можно в районе 150 рублей за акцию, считает А.Антонов.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов отмечает, что активные переговоры США и Китая, направленные на урегулирование торговых противоречий, получили реальное отражение в действиях КНР. Инвесторы по-прежнему ожидают, что повышенная волатильность сохранится вплоть до 1 марта, когда завершатся 90 дней отсрочки на повышение пошлин, но последние новости позволяют оптимистично смотреть на итоги противостояния. В частности, КНР решила отложить часть пунктов реализации своей программы "Сделано в Китае 2025", которая направлена на доминирование страны в сфере возобновляемой энергетики, робототехники, R&D и IT. Как известно, программа была причиной критики со стороны Д.Трампа из-за "кражи интеллектуальной собственности" китайскими компаниями.

На европейском рынке новостной фон также позитивен. Премьер министр Великобритании Т.Мэй сохранила за собой свой пост и заявила, что не будет участвовать в следующих выборах в 2022 году. При этом неопределенность вокруг дальнейших переговоров по поводу условий Brexit остается. Италия готова пойти на уступки и может снизить бюджетный дефицит в 2019 году с 2,4% до 2,04% ВВП, чтобы избежать санкций со стороны ЕС.

В четверг состоится саммит ЕС, посвященный бюджету и Brexit, а главным событием станет заседание ЕЦБ по ключевой процентной ставке, которая останется без изменений (также будет формально объявлено об окончании 3-летней антикризисной программы стимулирования экономики в размере 2,6 трлн евро). Регулятор представит обновленные прогнозы по росту экономики ЕС. Замедление темпов роста ВВП, снижение бизнес-активности и политическая нестабильность в регионе могут подтолкнуть ЕЦБ к повышению ключевой ставки в 2019 году, считает аналитик.

Для российского рынка в целом складывающийся позитивный внешний фон не позволяет реализовать тенденцию к росту из-за появившихся санкционных рисков. Инвесторы достаточно эмоционально отреагировали на резолюцию Конгресса США и Европарламента в отношении прекращения проекта "Северный поток 2". Однако данные документы носят рекомендательный характер. Сдерживает рост и слабая динамика нефтяных котировок, которые держатся в районе $60-61 за баррель Brent. Тем не менее, внешний фон и стабильность развивающихся рынков все же могут позволить индексу МосБиржи чуть позже перейти к росту в район 2390-2400 пунктов, полагает Р.Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+34,5%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+8,1%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+2,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-7,9%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (-6,3%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-4%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,536 млрд рублей (из них 2,097 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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