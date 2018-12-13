.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Участникам российского облигационного рынка все еще не удается угадывать настрой Минфина на первичных аукционах ОФЗ - Росбанк
.
13 декабря 2018 года 11:33
Участникам российского облигационного рынка все еще не удается угадывать настрой Минфина на первичных аукционах ОФЗ - Росбанк
"Участникам российского облигационного рынка все еще не удается угадывать настрой Минфина на первичных аукционах ОФЗ. Вчера на аукционе по размещению 16.2 млрд руб. 3-летних ОФЗ-ПД 25083 было предъявлено 40.5 млрд руб. спроса. Инвесторы, очевидно, ожидали от ведомства большей премии по доходности, но отсечка остановилась на 5 бп относительно закрытия вторника (8.36% годовых). Как следствие, было размещено лишь 8.9 млрд руб., или 55% из предложенного объема. На аукционе 4-летних ОФЗ-ПК 29012 почти трехкратный переспрос также не обеспечил успеха: востребованными оказались лишь 4.7 млрд руб. бумаги по цене отсечения 99.65% от номинала (дисконт 15 бп от уровней закрытия вторника). Мы готовы допустить, что Минфин может сознательно смещать фокус первичных размещений с объема привлекаемых ресурсов на их стоимость - и обратно. Таким образом, ведомство избегает формирования у участников рынка устойчивых "паттернов" поведения, в частности, ожиданий завышенных премий по доходности. На следующей неделе нам представится возможность протестировать эту гипотезу на заранее анонсированном ведомством аукционе по размещению ОФЗ-ИН. На прошлых аукционах по размещению инфляционных бумаг Министерству порой приходилось делать выбор между количеством исполненных заявок и величиной дисконта по цене, на которую ведомство готово согласиться", - отмечают аналитики Росбанка.
.
13 декабря 2018 года 14:02
Восстанавливающиеся котировки акций нефтегазовых компаний должны поддержать российский рынок - Dukascopy Bank SA
"Торговая сессия четверга на европейских биржах началась с роста индексов акций, которые отыгрывая итоги голосования в Британском парламенте поднялись сегодня в среднем на 0,2%. Стоит отметить, что рост индексов мог бы быть и больше, если бы инвесторы не воздерживались от крупных сделок в... читать дальше
.13 декабря 2018 года 13:29
.13 декабря 2018 года 13:02
"Евро торгуется в скромном плюсе после вчерашнего подъема. На недельных графиках пара EURUSD остается на отрицательной территории из-за распродажи рисковых активов в начале недели. Однако единая валюта еще может выйти в зеленую зону, если ЕЦБ не спугнет покупателей, а американские розничные... читать дальше
.13 декабря 2018 года 12:43
Макроэкономические показатели РФ увеличивают вероятность повышения Центробанком РФ ключевой ставки по итогам заседания совета директоров, назначенного на 14 декабря, считает аналитик корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN) Ирина Лебедева. "В последние две недели инфляция ускорилась до 0,2%, а за... читать дальше
.13 декабря 2018 года 12:15
По итогам пресс-конференции М. Драги евро может снизиться на Forex, что позволит рублю завершить торги укреплением в паре с евро - "Нордеа Банк"
Рубль сдержанно укрепляется в основных валютных парах, следуя за позитивной динамикой валют развивающихся рынков и нефтяных цен, комментируют ситуацию на валютном рынке эксперты "Нордеа Банка". Рыночные ожидания по снижению напряженности в отношениях США и КНР повышаются. Стало известно, что Китай... читать дальше
.13 декабря 2018 года 11:50
"Нефтяные цены растут в ходе торгов четверга, отражая улучшение аппетита к рисковым активам. Однако пока сложно признать, что позитив на нефтяном рынке будет носить устойчивый характер. Рост запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, наблюдаемый с середины текущего года, ожидаемое расширение... читать дальше
.13 декабря 2018 года 11:36
Рынок акций РФ утром консолидируется, бумаги "Газпрома" проседают из-за опасений санкций к "Северному потоку 2"
Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips, поддержку оказывает улучшение внешней фондовой конъюнктуры на признаках прогресса в торговых переговорах США с Китаем; бумаги "Газпрома" продолжают дешеветь из-за опасений санкций к газопроводу "Северный поток 2", что оказывает давление на российские индексы. читать дальше
.13 декабря 2018 года 11:15
"Участники российского валютного рынка с нетерпением ожидают итогов предстоящих заседаний центральных банков США, Европы и, конечно, России. Наиболее важным для российской валюты, разумеется, является решение по ключевой ставке, которое будет озвучено ЦБ РФ завтра в 13:30 мск. В настоящий момент... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:56
До решения по ставке 14 декабря инвесторы сохранят выжидательную позицию, и активность покупателей на рынке ОФЗ останется низкой - Промсвязьбанк
Вчера Минфин разместил ОФЗ 25083 с погашением в декабре 2021 г. только на 8,9 млрд руб. из предложенных 16,2 млрд рублей. Спрос на аукционе был достаточно большой - 40,5 млрд руб., но большинство заявок было выставлено с премией к вторичному рынку. Минфин ограничил доходность по цене отсечения на... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:44
"Спрос на рисковые активы понемногу восстанавливается. В течение недели эту тенденцию поддерживают новости о том, что США и Китай не спешат оканчивать "торговое перемирие". Оно сохраняется, даже несмотря на арест финдиректора Huawei. Фьючерсы на американский S&P500 с утра в четверг поднимаются на... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:27
"Если политическое давление на Россию продолжится и вдобавок начнет падать Америка, то к Новому году мы увидим "медвежье" ралли: крупным инвесторам есть что терять, и они быстро начнут фиксировать прибыль. Однако пока это слишком пессимистичный вариант, но его надо иметь ввиду. Всерьез о фиксации... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:22
Москва. 13 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине следом за умеренным ростом валют-аналогов большинства emerging markets. читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:21
"Котировки Brent не оставляют попыток перейти к росту на фоне улучшения ситуации на глобальных фондовых площадках. Новое соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ защищает цены от падения ниже отметки 60 долл./барр. Вместе с тем сейчас в котировках не учтены риски уменьшения предложения... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:08
"После "застоя" на годовых минимумах в течение августа-сентября показало разворот золото. Первой цель его движения является отметка 1300 долларов. Потенциал роста составляет более 4%, что, с учетом больших "плеч" по данному инструменту, может позволить очень неплохо заработать. Поэтому фьючерс на... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:00
Утренние прогнозы: санкционные риски и слабая динамика нефтяных котировок оказывают "медвежью" услугу рынку акций
В среду рынок акций откатился из-за геополитики, по итогам торгов индекс МосБиржи составил 2370,35 пункта (-1%), индекс РТС - 1125,78 пункта (-0,8%). На утро четверга аналитики видят предпосылки к некоторому росту акций, однако рост беспокойства по поводу прекращения проекта "Северный поток -2" негативно воздействует на настроения участников рынка. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.