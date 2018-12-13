До решения по ставке 14 декабря инвесторы сохранят выжидательную позицию, и активность покупателей на рынке ОФЗ останется низкой - Промсвязьбанк

Вчера Минфин разместил ОФЗ 25083 с погашением в декабре 2021 г. только на 8,9 млрд руб. из предложенных 16,2 млрд рублей. Спрос на аукционе был достаточно большой - 40,5 млрд руб., но большинство заявок было выставлено с премией к вторичному рынку. Минфин ограничил доходность по цене отсечения на уровне 8,36%, что содержало премию 4 б.п. к доходности на закрытии предыдущего дня.

"Более высокий уровень доходности не соответствует стратегии Минфина, - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. - Текущий уровень доходности 3-х летних ОФЗ на 13 б.п. превышает среднее значение за последние 3 месяца и на 40 б.п. выше среднего за последние 6 месяцев. Учитывая рост стоимости заимствований и профицитное исполнение бюджета, мы ожидаем, что Минфин продолжит консервативно выходить на первичный рынок. На втором аукционе Минфин разместил флоатер ОФЗ 29012 с погашением в ноябре 2022 г. на 4,7 млрд руб. из планируемых 5 млрд руб. Спрос после сокращения объема размещения ОФЗ на первом аукционе остался высоким и составил 14,1 млрд руб. На текущей неделе Минфин выплачивает купоны по ОФЗ на сумму 19,9 млрд руб. Это на 3,6

млрд руб. превышает объем размещения новых госбумаг. Мы ожидаем, что до решения по ставке 14 декабря инвесторы сохранят выжидательную позицию, и активность покупателей останется низкой. На текущей неделе и до конца года на котировки ОФЗ окажет влияние решение Банка России по ключевой ставке. В случае повышения ставки видим риск роста доходности 10-лених ОФЗ к уровню 8,70 – 8,80%".