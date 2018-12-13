Судьба евро в руках Драги - FxPro

"Спрос на рисковые активы понемногу восстанавливается. В течение недели эту тенденцию поддерживают новости о том, что США и Китай не спешат оканчивать "торговое перемирие". Оно сохраняется, даже несмотря на арест финдиректора Huawei. Фьючерсы на американский S&P500 с утра в четверг поднимаются на 0,4% после роста на 0,8% днем ранее. Шанхайский индекс A50 растет более чем на 2% в надежде на стимулы со стороны китайского правительства. Позитивная динамика фондовых рынков вызвала откат доллара от месячных максимумов по DXY (соотношение американской валюты к другим 6ти наиболее популярным). Пара EUR/USD в очередной раз получила поддержку на уровне 1,1300. За прошедший месяц амплитуда колебаний пары заметно снизилась, но больше напоминает сжатую пружину, нежели начавшийся штиль. Сегодня в фокусе рынков Европы будет заседание ЕЦБ, которое часто вызывает бурную волатильность. Ожидается, что Центробанк подтвердит окончательное прекращение покупки активов на баланс в конце этого года. Однако еще более сильное влияние окажут комментарии относительно дальнейших перспектив по ставкам. Ранее Марио Драги указывал, что намерен приступить к повышению ставок не ранее осени будущего года. Теперь же этот срок рискует сдвинуться вслед за смягчением риторики ФРС и общим замедлением мировой экономики. В этом случае евро может попасть под удар, и тут в игру вступят технические факторы. Взятие отметки 1,13, которая выступала ранее важной поддержкой, рискует запустить новую волну снижения. Предыдущие два этапа отступления окончились падением единой валюты на 7% и 5%. Соразмерный с предыдущими двумя новый нисходящий виток может отправить EUR/USD ниже 1,08. Возможны и более отдаленные цели "медведей" и более важная поддержка - 1,05. Отметим, что вариант смягчения тона ЕЦБ представляется наиболее вероятным. Нельзя исключать также, что Драги может занять выжидательную позицию и понаблюдать за развитием событий. Уверенность в дальнейших перспективах роста экономики Еврозоны и нарастании инфляционного давления заметно сократят разницу между политикой ЕЦБ и ФРС. В этих условиях пара EUR/USD будет способна отскочить к верхней границе торгового диапазона с начала ноября - вблизи 1,15. Рост выше этой отметки будет говорить о существенном пересмотре взгляда на перспективы, возможно, став поворотной точкой в недавнем тренде", - комментирует ситуацию аналитик FxPro Александр Купцикевич.