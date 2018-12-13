До конца текущего года котировки Brent способны подняться к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Котировки Brent не оставляют попыток перейти к росту на фоне улучшения ситуации на глобальных фондовых площадках. Новое соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ защищает цены от падения ниже отметки 60 долл./барр. Вместе с тем

сейчас в котировках не учтены риски уменьшения предложения со стороны Ирана, Ливии и Канады, и это может послужить поводом для спекулятивных покупок. Локально котировки Brent будут находиться в диапазоне 60-62 долл./барр., до конца текущего года способны подняться к отметке 65 долл./барр.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.