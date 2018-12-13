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13 декабря 2018 года 10:27
При позитивном раскладе рост индекса МосБиржи ограничен отметкой 2440 пунктов - Алор Брокер
"Если политическое давление на Россию продолжится и вдобавок начнет падать Америка, то к Новому году мы увидим "медвежье" ралли: крупным инвесторам есть что терять, и они быстро начнут фиксировать прибыль. Однако пока это слишком пессимистичный вариант, но его надо иметь ввиду. Всерьез о фиксации прибыли и открытии "шортов" следует задуматься, если индекс МосБиржи закроется ниже линии поддержки восходящего тренда - сейчас это отметка около 2340 пунктов. Риски попыток пробоя этого уровня усилятся, если мы сегодня не вернемся выше 2380 пунктов. Но вполне вероятно, что сегодня политические страхи отойдут на второй план, и рынок все-таки начнет отыгрывать снижение опасений недостижения "мирного" соглашения по торговым спорам между США и Китаем. Внешний фон с утра складывается в пользу покупок: отскакивает от вчерашних минимумов нефть, растут американские фьючерсы, в "зеленой" зоне фондовая Азия. При позитивном раскладе рост индекса МосБиржи ограничен отметкой 2440 пунктов, но туда мы сегодня вряд ли дойдем", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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13 декабря 2018 года 14:02
Восстанавливающиеся котировки акций нефтегазовых компаний должны поддержать российский рынок - Dukascopy Bank SA
"Торговая сессия четверга на европейских биржах началась с роста индексов акций, которые отыгрывая итоги голосования в Британском парламенте поднялись сегодня в среднем на 0,2%. Стоит отметить, что рост индексов мог бы быть и больше, если бы инвесторы не воздерживались от крупных сделок в... читать дальше
.13 декабря 2018 года 13:29
.13 декабря 2018 года 13:02
"Евро торгуется в скромном плюсе после вчерашнего подъема. На недельных графиках пара EURUSD остается на отрицательной территории из-за распродажи рисковых активов в начале недели. Однако единая валюта еще может выйти в зеленую зону, если ЕЦБ не спугнет покупателей, а американские розничные... читать дальше
.13 декабря 2018 года 12:43
Макроэкономические показатели РФ увеличивают вероятность повышения Центробанком РФ ключевой ставки по итогам заседания совета директоров, назначенного на 14 декабря, считает аналитик корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN) Ирина Лебедева. "В последние две недели инфляция ускорилась до 0,2%, а за... читать дальше
.13 декабря 2018 года 12:15
По итогам пресс-конференции М. Драги евро может снизиться на Forex, что позволит рублю завершить торги укреплением в паре с евро - "Нордеа Банк"
Рубль сдержанно укрепляется в основных валютных парах, следуя за позитивной динамикой валют развивающихся рынков и нефтяных цен, комментируют ситуацию на валютном рынке эксперты "Нордеа Банка". Рыночные ожидания по снижению напряженности в отношениях США и КНР повышаются. Стало известно, что Китай... читать дальше
.13 декабря 2018 года 11:50
"Нефтяные цены растут в ходе торгов четверга, отражая улучшение аппетита к рисковым активам. Однако пока сложно признать, что позитив на нефтяном рынке будет носить устойчивый характер. Рост запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, наблюдаемый с середины текущего года, ожидаемое расширение... читать дальше
.13 декабря 2018 года 11:36
Рынок акций РФ утром консолидируется, бумаги "Газпрома" проседают из-за опасений санкций к "Северному потоку 2"
Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips, поддержку оказывает улучшение внешней фондовой конъюнктуры на признаках прогресса в торговых переговорах США с Китаем; бумаги "Газпрома" продолжают дешеветь из-за опасений санкций к газопроводу "Северный поток 2", что оказывает давление на российские индексы. читать дальше
.13 декабря 2018 года 11:33
Участникам российского облигационного рынка все еще не удается угадывать настрой Минфина на первичных аукционах ОФЗ - Росбанк
"Участникам российского облигационного рынка все еще не удается угадывать настрой Минфина на первичных аукционах ОФЗ. Вчера на аукционе по размещению 16.2 млрд руб. 3-летних ОФЗ-ПД 25083 было предъявлено 40.5 млрд руб. спроса. Инвесторы, очевидно, ожидали от ведомства большей премии по доходности,... читать дальше
.13 декабря 2018 года 11:15
"Участники российского валютного рынка с нетерпением ожидают итогов предстоящих заседаний центральных банков США, Европы и, конечно, России. Наиболее важным для российской валюты, разумеется, является решение по ключевой ставке, которое будет озвучено ЦБ РФ завтра в 13:30 мск. В настоящий момент... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:56
До решения по ставке 14 декабря инвесторы сохранят выжидательную позицию, и активность покупателей на рынке ОФЗ останется низкой - Промсвязьбанк
Вчера Минфин разместил ОФЗ 25083 с погашением в декабре 2021 г. только на 8,9 млрд руб. из предложенных 16,2 млрд рублей. Спрос на аукционе был достаточно большой - 40,5 млрд руб., но большинство заявок было выставлено с премией к вторичному рынку. Минфин ограничил доходность по цене отсечения на... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:44
"Спрос на рисковые активы понемногу восстанавливается. В течение недели эту тенденцию поддерживают новости о том, что США и Китай не спешат оканчивать "торговое перемирие". Оно сохраняется, даже несмотря на арест финдиректора Huawei. Фьючерсы на американский S&P500 с утра в четверг поднимаются на... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:22
Москва. 13 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине следом за умеренным ростом валют-аналогов большинства emerging markets. читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:21
"Котировки Brent не оставляют попыток перейти к росту на фоне улучшения ситуации на глобальных фондовых площадках. Новое соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ защищает цены от падения ниже отметки 60 долл./барр. Вместе с тем сейчас в котировках не учтены риски уменьшения предложения... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:08
"После "застоя" на годовых минимумах в течение августа-сентября показало разворот золото. Первой цель его движения является отметка 1300 долларов. Потенциал роста составляет более 4%, что, с учетом больших "плеч" по данному инструменту, может позволить очень неплохо заработать. Поэтому фьючерс на... читать дальше
.13 декабря 2018 года 10:00
Утренние прогнозы: санкционные риски и слабая динамика нефтяных котировок оказывают "медвежью" услугу рынку акций
В среду рынок акций откатился из-за геополитики, по итогам торгов индекс МосБиржи составил 2370,35 пункта (-1%), индекс РТС - 1125,78 пункта (-0,8%). На утро четверга аналитики видят предпосылки к некоторому росту акций, однако рост беспокойства по поводу прекращения проекта "Северный поток -2" негативно воздействует на настроения участников рынка. читать дальше
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