При позитивном раскладе рост индекса МосБиржи ограничен отметкой 2440 пунктов - Алор Брокер

"Если политическое давление на Россию продолжится и вдобавок начнет падать Америка, то к Новому году мы увидим "медвежье" ралли: крупным инвесторам есть что терять, и они быстро начнут фиксировать прибыль. Однако пока это слишком пессимистичный вариант, но его надо иметь ввиду. Всерьез о фиксации прибыли и открытии "шортов" следует задуматься, если индекс МосБиржи закроется ниже линии поддержки восходящего тренда - сейчас это отметка около 2340 пунктов. Риски попыток пробоя этого уровня усилятся, если мы сегодня не вернемся выше 2380 пунктов. Но вполне вероятно, что сегодня политические страхи отойдут на второй план, и рынок все-таки начнет отыгрывать снижение опасений недостижения "мирного" соглашения по торговым спорам между США и Китаем. Внешний фон с утра складывается в пользу покупок: отскакивает от вчерашних минимумов нефть, растут американские фьючерсы, в "зеленой" зоне фондовая Азия. При позитивном раскладе рост индекса МосБиржи ограничен отметкой 2440 пунктов, но туда мы сегодня вряд ли дойдем", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.