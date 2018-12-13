Утренние прогнозы: санкционные риски и слабая динамика нефтяных котировок оказывают "медвежью" услугу рынку акций

В среду рынок акций откатился из-за геополитики, по итогам торгов индекс МосБиржи составил 2370,35 пункта (-1%), индекс РТС - 1125,78 пункта (-0,8%). На утро четверга аналитики видят предпосылки к некоторому росту акций, однако рост беспокойства по поводу прекращения проекта "Северный поток -2" негативно воздействует на настроения участников рынка.

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Для российского рынка в целом складывающийся позитивный внешний фон не позволяет реализовать тенденцию к росту из-за появившихся санкционных рисков. На наш взгляд, инвесторы достаточно эмоционально отреагировали на резолюцию Конгресса США и Европарламента в отношении прекращения проекта "Северный поток -2". Напомним, что данные документы носят рекомендательный характер. Сдерживает рост и слабая динамика нефтяных котировок, которые держатся в районе 60-61 доллара за баррель. Тем не менее, мы считаем, что внешний фон и стабильность развивающихся рынков все же позволят индексу МосБиржи сегодня перейти к росту в район 2390-2400 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Признаки налаживания диалога между США и КНР в вопросах торговли способствуют восстановлению "спроса на риск" на рынках в целом. Британский парламент выразил доверие премьер-министру, что позволяет рассчитывать на продолжение работы над контролируемым выходом страны из состава ЕС (но не снимает рисков неконтролируемого выхода). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации немногим ниже отметки 66,5 по паре доллар-рубль, во второй половине дня на ход торгов могут повлиять итоги заседания ЕЦБ - в сопутствующем комментарии могут быть озвучены планы в отношении выкупленных активов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,3-0,5%, в районе 2380 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2370, 2360 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2410 пунктов. После позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить повышение в район 2390-2400 пунктов. Этому способствует благоприятное влияние внешнего фона. Кроме того, локальный рынок акций имеет потенциал для коррекционного восстановления к указанным отметкам".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка, на наш взгляд, предзнаменует очередную волну распродаж, несмотря на рост фьючерсов на ведущие мировые индексы и относительное сохранение цен на энергоносители. Ключевыми негативными факторами выступают решения Европарламента о признании проекта газопровода "Северный поток-2" политическим, а также вероятность введения дополнительных санкций ЕС и США из-за инцидента в Черном море. До появления дальнейших разъяснений относительно судьбы проекта мы ожидаем роста давления на отечественный нефтегазовый сектор".