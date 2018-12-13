Рубль может попытаться взять отметку 66 за доллар - "Открытие Брокер"

"Рубль оказался менее чувствительным к внешним рискам. Возможная пауза в повышении ставки ФРС позитивно скажется на отечественной валюте, поскольку она сохраняет позитивную доходность. К тому же на рынке растёт убеждённость в том, что на ближайших заседаниях совет директоров ЦБ РФ может повысить ставку. Вероятность данного события на заседании 14 декабря мы оцениваем в 50%. Минфин провёл довольно неудачные аукционы ОФЗ, что можно объяснить усилением внешних рисков. Инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года в объёме 16,179 млрд и ОФЗ-ПК выпуска 29012 с погашением 16 ноября 2022 года в объёме 5 млрд рублей по номиналу. На первом аукционе удалось реализовать всего 55% предложенного объёма при средневзвешенной доходности 8,35%. Впрочем, спрос оказался на уровне 40,5 млрд рублей. На втором аукционе удалось разместить 94% предложенного объёма при средневзвешенной доходности 7,75%, а общий спрос оказался на уровне 14,1 млрд рублей. Вполне вероятно, что инвесторы также не рисковали покупками по текущей доходности из-за заседания ЦБ РФ. Текущее состояние рубля остаётся довольно стабильным даже при росте внешних рисков. Если ЦБ РФ повысит ставку, то это частично компенсирует возможное возвращение регулятора к покупке валюты на свободном рынке в рамках реализации бюджетного правила. Утром в четверг рубль может попытаться взять отметку 66 за доллар", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.