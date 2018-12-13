Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 13 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли в среду благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа по делу топ-менеджера Huawei, поддержавшим оптимизм инвесторов в отношении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Канадский суд освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн. Президент США Д.Трамп сказал, что готов вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США.

Ранее источники СМИ сообщили, что Китай намерен снизить пошлины на импорт американских автомобилей с 40% до 15%. Д.Трамп ранее сообщил о том, что Китай согласился пойти на этот шаг в качестве уступки США по итогам переговоров лидеров двух стран в Буэнос-Айресе, состоявшихся в начале декабря.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг вторую сессию подряд. Инвесторы считают хорошей новостью отсутствие негативных новостей, касающихся динамики отношений США и Китая. Японский Nikkei 225 прибавил в ходе торгов 1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Китай готовится заменить программу промышленной политики, которую администрация американского президента считает протекционистской, новой программой, обещающей увеличение доступности рынка КНР для местных компаний, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Китайский рынок позитивно реагирует на эту информацию. Поддержку ему также оказывают ожидания, связанные с предстоящим на следующей неделе заседанием постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая (ПКПБ), на котором будут определены приоритеты политики властей на предстоящий год. Заседание пройдет 19-21 декабря, и эксперты ожидают решений о смягчении кредитно-денежной политики в КНР с целью стимулирования экономического роста.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок сдержанно поднимаются в ходе торгов в четверг на фоне осторожных прогнозов в отношении предложения углеводородов в 2019 году. Инвесторы и аналитики опасаются, что согласованного странами ОПЕК+ сокращения нефтедобычи будет недостаточно, чтобы избежать перенасыщения рынка на фоне замедляющегося роста спроса. Кроме того, опубликованные в среду данные министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти показали их сокращение на 1,21 млн баррелей за неделю, тогда как аналитики в среднем прогнозировали падение на 10,2 млн баррелей.

На этом фоне февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,55% - до $60,48 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,31% - до $51,31 за баррель. По итогам прошлой сессии цена Brent уменьшилась на 0,08%, до $60,15 за баррель, WTI - на 0,97%, до $51,15 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась почти в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 3,765 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 0,734 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 декабря вырос всего на 0,003% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,025%, поднявшись до 570,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-18" (+2%), "Газпромбанк БО-17" (+0,36%) и "Уралкалий ПБО-03-Р" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Внешэкономбанк-06" (-1,4%), "Башнефть-06" (-0,64%) и "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "РЖД" полностью разместило облигации серии 001P-11R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 5 декабря. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Срок обращения - 3,5 года. Купонные периоды: 1-й купон - 153 дня, 2-7-е купоны - полгода. Бумаги размещались в рамках программы облигаций компании.

Кредит Европа банк завершил размещение 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел 4 декабря. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Бумаги имеют полугодовые купоны. Программу облигаций банка объемом 200 млрд рублей "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в апреле 2016 года. Программа бессрочная. Максимальный срок обращения бондов, размещаемых в ее рамках, составит 30 лет.

ООО "Транспортная концессионная компания" завершило размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А4" объемом 3,752 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7% годовых. Продолжительность первых пяти купонных периодов составляет один год. Ставка 2-5-го купонов будет определяться как сумма индекса потребительских цен и 3,5%. Срок обращения бондов - 15 лет. ЦБ РФ в августе зарегистрировал три выпуска облигаций компании с залоговым обеспечением денежными требованиями классов "А2", "А3" и "А4" на общую сумму 8,659 млрд рублей. Объем выпуска "А3" составляет 1,374 млрд рублей, "А4" - 3,752 млрд рублей. Компания три раза переносила размещение облигаций выпусков "А3" и "А4". Первоначально размещение бондов было запланировано на 20 марта, оно было перенесено на 22 мая и затем на 20 августа.

Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-52R объемом 30 млрд рублей на уровне 8,45% годовых. Ставки 3-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения облигаций составит 3,2 года, или 1152 дня. По выпуску предусмотрена выплата 6 купонов, продолжительность 1-го купонного периода составит 242 дня, 2-6-го купонных периодов - полгода. Сбор заявок на выпуск проходил с 6 по 11 декабря. Техническое размещение выпуска запланировано на 13 декабря. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом 700 млрд рублей.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 3,5 года на уровне 9,41% годовых. Купонный период - 6 месяцев. Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря. Техническое размещение предварительно запланировано на 21 декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет. В конце октября банк разместил 3-летние облигации серии 002Р-02 на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 8,95% годовых.

ООО "ВсеИнструменты.ру" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 4 по 12 декабря. Техническое размещение запланировано на 13 декабря. Бумаги будут размещены по открытой подписке сроком на 3 года.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ) 13 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей с офертой через 7 лет. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - спред 120-140 базисных пунктов к значению бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа сроком 7 лет. Техническое размещение запланировано на 20 декабря. "Московская биржа" 20 ноября зарегистрировала программу облигаций НКНХ серии 001Р объемом 40 млрд рублей. Программа бессрочная, срок обращения облигаций - до 10 лет со дня размещения.

"СФО ТКБ МСП 1" (SPV-компания Транскапиталбанка) 19 декабря начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями на 5 млрд рублей. Ориентир по ставке - премия не более 175 базисных пунктов к ОФЗ со сроком обращения 2,3 года. Облигации обеспечены портфелем рублевых кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, с фиксированной ставкой, на сумму 6,85 млрд рублей. Компания планирует разместить по закрытой подписке 5 млн облигаций класса "А" номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Облигации могут размещаться только среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Выпуск подлежит полному погашению 31 октября 2033 года.

Совкомбанк установил ставку 12-16-го купонов облигаций 2-й серии в размере 7,5% годовых. Банк разместил 8-летние облигации объемом 2 млрд рублей в июне 2013 года. Ставка текущего купона - 7,75% годовых. По бондам 25 декабря предстоит оферта.

"Фольксваген банк Рус" 13 января досрочно погасит облигации 10-й серии. Погашение пройдет в дату окончания 5-го купонного периода. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в июле 2016 года на 5 лет. Ставка текущего купона - 9,95% годовых.