Считаем, что индекс МосБиржи сегодня сможет перейти к росту в район 2390-2400 пунктов - Промсвязьбанк

"Для российского рынка в целом складывающийся позитивный внешний фон не позволяет реализовать тенденцию к росту из-за появившихся санкционных рисков. На наш взгляд, инвесторы достаточно эмоционально отреагировали на резолюцию Конгресса США и Европарламента в отношении прекращения проекта "Северный поток -2". Напомним, что данные документы носят рекомендательный характер. Сдерживает рост и слабая динамика нефтяных котировок, которые держатся в районе 60-61 доллара за баррель. Тем не менее, мы считаем, что внешний фон и стабильность развивающихся рынках все же позволят индексу МосБиржи сегодня перейти к росту в район 2390-2400 пунктов", - указывает специалист Промсвязьбанка Роман Антонов.