Brent может подешеветь до $57-58 за баррель - ИФК "Солид"

Запасы нефти в США сокращаются вторую неделю подряд после 10 недель роста. На этот раз снижение составило 1,3 млн баррелей. Однако ни данная тенденция, ни соглашение о сокращении добычи в рамках ОПЕК+ не сказываются на возвращении интереса к покупкам. Добыча в Иране остается на достаточно высоком уровне, сланцевая активность увеличивается, поэтому нефть марки Brent может подешеветь до $57-58 за баррель в ближайшие дни, считает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.