Ожидаем роста давления на отечественный нефтегазовый сектор - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка, на наш взгляд, предзнаменует очередную волну распродаж, несмотря на рост фьючерсов на ведущие мировые индексы и относительное сохранение цен на энергоносители. Ключевыми негативными факторами выступают решения Европарламента о признании проекта газопровода "Северный поток-2" политическим, а также вероятность введения дополнительных санкций ЕС и США из-за инцидента в Черном море. До появления дальнейших разъяснений относительно судьбы проекта мы ожидаем роста давления на отечественный нефтегазовый сектор", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.