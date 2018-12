Brent поднялась до $60,44 за баррель

Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть эталонных марок сдержанно поднимаются в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы выросли в среду благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа по делу топ-менеджера Huawei, поддержавшим оптимизм инвесторов в отношении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Как сообщалось, канадский суд освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн.

Президент США Д.Трамп сказал, что готов вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США, пишет MarketWatch.

Ранее источники СМИ сообщили, что Китай намерен снизить пошлины на импорт американских автомобилей с 40% до 15%.

Д.Трамп ранее сообщил о том, что Китай согласился пойти на этот шаг в качестве уступки США по итогам переговоров лидеров двух стран в Буэнос-Айресе, состоявшихся в начале декабря.

"Фьючерсный рынок в хорошем настроении, учитывая освобождение под залог финдиректора Huawei", - отмечает аналитик JonesTrading Дэйв Лутц.

"Волатильность, которую мы наблюдаем в последнее время, связана с торговым спором США и Китая, - отмечает президент Financial 1 Wealth Management Group Татьяна Бунич. - Тот факт, что экономика США является достаточно сильной, оправдывает такую динамику, которую мы наблюдали в среду, когда индексы выросли на слухах о возможном прогрессе в преодолении разногласий США и Китая при отсутствии конкретных шагов в плане сокращения торговых барьеров".

Акции технологических компаний подорожали в среду, и это, по мнению экспертов, указывает на уверенность трейдеров в том, что экономический подъем в США достаточен, чтобы обеспечить быстрый рост этого сегмента в обозримом будущем.

Бумаги Apple по итогам торгов выросли в цене на 0,3%, Alphabet - на 1,1%, Amazon - на 1,2%, Netflix - на 3,6%.

Стоимость акций производителя спортивной одежды Under Armour Inc. рухнула в среду на 10%. Накануне газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что компания уволила двух топ-менеджеров, долгое время работавших в тесном сотрудничестве с CEO Кевином Планком. Решение об увольнении было принято после проведения в Under Armour внутреннего расследования, в ходе которого возникли вопросы относительно целесообразности определенных расходов в компании.

Кроме того, прогноз Under Armour, согласно которому темпы роста ее выручки в Северной Америке будут выражаться "низким однозначным числом" в процентном выражении в 2020-2022 гг., разочаровал инвесторов. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют повышение выручки компании в этот период примерно на 10% в год.

Бумаги United Rentals выросли в цене на 6,3%. Компания, занимающаяся прокатом различного оборудования, подтвердила прогноз на 2018 год, а также опубликовала прогнозы на следующий год.

Стоимость акций Lowe's Cos подскочила на 2,9% после объявления компанией о запуске новой программы выкупа акций объемом $10 млрд, а также подтверждения прогнозов прибыли и выручки на текущий фингод.

Цена бумаг Tencent Music Entertainment взлетела на 7,7% в ходе дебютных торгов после IPO. Размещение акций прошло по нижней границе прогнозного диапазона, компания привлекла порядка $1,1 млрд в ходе IPO.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 157,03 пункта (0,64%) и составил 24527,27 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 14,29 пункта (0,54%) - до 2651,07 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 66,48 пункта (0,95%) и составил 7098,31 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг вторую сессию подряд.

Инвесторы считают хорошей новостью отсутствие негативных новостей, касающихся динамики отношений США и Китая, пишет MarketWatch.

Японский Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 1,1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что телефонные переговоры между представителями двух стран проходят хорошо. Кроме того, Д.Трамп заявил о готовности вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании Huawei, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США.

Как сообщалось, канадский суд во вторник освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн.

Китай, тем временем, готовится заменить программу промышленной политики, которую администрация американского президента считает протекционистской, новой программой, обещающей увеличение доступности рынка КНР для местных компаний, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Китайский рынок позитивно реагирует на эту информацию. Поддержку ему также оказывают ожидания, связанные с предстоящим на следующей неделе заседанием постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая (ПКПБ), на котором будут определены приоритеты политики властей на предстоящий год.

Заседание пройдет 19-21 декабря, и эксперты ожидают решений о смягчении кредитно-денежной политики в КНР с целью стимулирования экономического роста.

Акции китайских компаний строительного и транспортного секторов входят в число лидеров роста в четверг. Стоимость бумаг Anhui Conch Cement Co. на торгах в Шанхае подскочила на 4%, China Railway Group - почти на 5%.

"Ожидания рынка в отношении предстоящего заседания китайских лидеров достаточно позитивные", - отмечает аналитик Kaiyuan Securities Co. Ян Хай.

"Последние новости о смягчении политики в сфере недвижимости позволяют предположить, что процесс сокращения долговой нагрузки в экономике завершен. Акции инфраструктурных компаний растут в четверг, что отражает изменение ожиданий в отношении политики властей КНР", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В Гонконге акции банка HSBC прибавляют в цене 1,6%, компании China Resources Land - 4%.

В Японии растут котировки акций технологических компаний и автопроизводителей. Стоимость бумаг Fanuc подскочила на 1,6%, Panasonic - на 1,4%, Canon - на 1,2%, Honda- на 0,7%, Nissan - на 1,1%.

Цены на нефть эталонных марок сдержанно поднимаются в ходе торгов в четверг на фоне осторожных прогнозов в отношении предложения углеводородов в 2019 году.

Инвесторы и аналитики опасаются, что согласованного странами ОПЕК+ сокращения нефтедобычи будет недостаточно, чтобы избежать перенасыщения рынка на фоне замедляющегося роста спроса.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК подорожали на $0,29 (0,48%) - до $60,44 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,17 (0,33%) - до $51,32 за баррель.

По итогам прошлой сессии цена Brent уменьшилась на 5 центов (0,08%), до $60,15 за баррель, WTI - на 50 центов (0,97%), до $51,15 за баррель.

Опубликованные в среду данные министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти показали их сокращение на 1,21 млн баррелей за неделю, тогда как аналитики в среднем прогнозировали падение на 10,2 млн баррелей.

Помощник генпрокурора США Макан Делрахим заявил конгрессменам, что президентская администрация по-прежнему рассматривает возможность принятия закона, целью которого будет ограничение контроля ОПЕК над нефтяным рынком. Он отметил, что, помимо прямой конкуренции, ОПЕК создает "более масштабные проблемы".