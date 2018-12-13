.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent поднялась до $60,44 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Оценка роста ВВП РФ в 3-м квартале повышена до 1,5%, в январе-сентябре - до 1,6%
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале до 1,5%, в январе-сентябре - до 1,6%. Предварительные данные указывали на повышение экономики на 1,3% и 1,5%, соответственно
 
Должникам оставят прожиточный минимум
При взыскании долгов из зарплат и пенсий гражданам планируют оставлять доходы в размере прожиточного минимума. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития РФ, пишут "Известия". По отдельному заявлению должника суд может увеличить...
 
Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов
Минфин нашел еще один способ ужесточить контроль за расходами и долгами регионов. Такие поправки в Бюджетный кодекс вчера рассмотрело правительство. По словам федерального чиновника, проект был одобрен. Ключевое предложение - снизить предельные...
 
В ОЭСР увязали пенсионный возраст и продолжительность жизни
Возраст выхода на пенсию в разных странах мира мог бы варьироваться с продолжительностью жизни для разных слоев населения - такой подход предложили аналитики ОЭСР в докладе о перспективах развития пенсионных систем. Они полагают, что следует...
 
13 декабря 2018 года 09:25

Brent поднялась до $60,44 за баррель

Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть эталонных марок сдержанно поднимаются в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы выросли в среду благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа по делу топ-менеджера Huawei, поддержавшим оптимизм инвесторов в отношении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Как сообщалось, канадский суд освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн.

Президент США Д.Трамп сказал, что готов вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США, пишет MarketWatch.

Ранее источники СМИ сообщили, что Китай намерен снизить пошлины на импорт американских автомобилей с 40% до 15%.

Д.Трамп ранее сообщил о том, что Китай согласился пойти на этот шаг в качестве уступки США по итогам переговоров лидеров двух стран в Буэнос-Айресе, состоявшихся в начале декабря.

"Фьючерсный рынок в хорошем настроении, учитывая освобождение под залог финдиректора Huawei", - отмечает аналитик JonesTrading Дэйв Лутц.

"Волатильность, которую мы наблюдаем в последнее время, связана с торговым спором США и Китая, - отмечает президент Financial 1 Wealth Management Group Татьяна Бунич. - Тот факт, что экономика США является достаточно сильной, оправдывает такую динамику, которую мы наблюдали в среду, когда индексы выросли на слухах о возможном прогрессе в преодолении разногласий США и Китая при отсутствии конкретных шагов в плане сокращения торговых барьеров".

Акции технологических компаний подорожали в среду, и это, по мнению экспертов, указывает на уверенность трейдеров в том, что экономический подъем в США достаточен, чтобы обеспечить быстрый рост этого сегмента в обозримом будущем.

Бумаги Apple по итогам торгов выросли в цене на 0,3%, Alphabet - на 1,1%, Amazon - на 1,2%, Netflix - на 3,6%.

Стоимость акций производителя спортивной одежды Under Armour Inc. рухнула в среду на 10%. Накануне газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники, что компания уволила двух топ-менеджеров, долгое время работавших в тесном сотрудничестве с CEO Кевином Планком. Решение об увольнении было принято после проведения в Under Armour внутреннего расследования, в ходе которого возникли вопросы относительно целесообразности определенных расходов в компании.

Кроме того, прогноз Under Armour, согласно которому темпы роста ее выручки в Северной Америке будут выражаться "низким однозначным числом" в процентном выражении в 2020-2022 гг., разочаровал инвесторов. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют повышение выручки компании в этот период примерно на 10% в год.

Бумаги United Rentals выросли в цене на 6,3%. Компания, занимающаяся прокатом различного оборудования, подтвердила прогноз на 2018 год, а также опубликовала прогнозы на следующий год.

Стоимость акций Lowe's Cos подскочила на 2,9% после объявления компанией о запуске новой программы выкупа акций объемом $10 млрд, а также подтверждения прогнозов прибыли и выручки на текущий фингод.

Цена бумаг Tencent Music Entertainment взлетела на 7,7% в ходе дебютных торгов после IPO. Размещение акций прошло по нижней границе прогнозного диапазона, компания привлекла порядка $1,1 млрд в ходе IPO.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 157,03 пункта (0,64%) и составил 24527,27 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 14,29 пункта (0,54%) - до 2651,07 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 66,48 пункта (0,95%) и составил 7098,31 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг вторую сессию подряд.

Инвесторы считают хорошей новостью отсутствие негативных новостей, касающихся динамики отношений США и Китая, пишет MarketWatch.

Японский Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 1,1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что телефонные переговоры между представителями двух стран проходят хорошо. Кроме того, Д.Трамп заявил о готовности вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании Huawei, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США.

Как сообщалось, канадский суд во вторник освободил финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн.

Китай, тем временем, готовится заменить программу промышленной политики, которую администрация американского президента считает протекционистской, новой программой, обещающей увеличение доступности рынка КНР для местных компаний, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Китайский рынок позитивно реагирует на эту информацию. Поддержку ему также оказывают ожидания, связанные с предстоящим на следующей неделе заседанием постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая (ПКПБ), на котором будут определены приоритеты политики властей на предстоящий год.

Заседание пройдет 19-21 декабря, и эксперты ожидают решений о смягчении кредитно-денежной политики в КНР с целью стимулирования экономического роста.

Акции китайских компаний строительного и транспортного секторов входят в число лидеров роста в четверг. Стоимость бумаг Anhui Conch Cement Co. на торгах в Шанхае подскочила на 4%, China Railway Group - почти на 5%.

"Ожидания рынка в отношении предстоящего заседания китайских лидеров достаточно позитивные", - отмечает аналитик Kaiyuan Securities Co. Ян Хай.

"Последние новости о смягчении политики в сфере недвижимости позволяют предположить, что процесс сокращения долговой нагрузки в экономике завершен. Акции инфраструктурных компаний растут в четверг, что отражает изменение ожиданий в отношении политики властей КНР", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В Гонконге акции банка HSBC прибавляют в цене 1,6%, компании China Resources Land - 4%.

В Японии растут котировки акций технологических компаний и автопроизводителей. Стоимость бумаг Fanuc подскочила на 1,6%, Panasonic - на 1,4%, Canon - на 1,2%, Honda- на 0,7%, Nissan - на 1,1%.

Цены на нефть эталонных марок сдержанно поднимаются в ходе торгов в четверг на фоне осторожных прогнозов в отношении предложения углеводородов в 2019 году.

Инвесторы и аналитики опасаются, что согласованного странами ОПЕК+ сокращения нефтедобычи будет недостаточно, чтобы избежать перенасыщения рынка на фоне замедляющегося роста спроса.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК подорожали на $0,29 (0,48%) - до $60,44 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,17 (0,33%) - до $51,32 за баррель.

По итогам прошлой сессии цена Brent уменьшилась на 5 центов (0,08%), до $60,15 за баррель, WTI - на 50 центов (0,97%), до $51,15 за баррель.

Опубликованные в среду данные министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти показали их сокращение на 1,21 млн баррелей за неделю, тогда как аналитики в среднем прогнозировали падение на 10,2 млн баррелей.

Помощник генпрокурора США Макан Делрахим заявил конгрессменам, что президентская администрация по-прежнему рассматривает возможность принятия закона, целью которого будет ограничение контроля ОПЕК над нефтяным рынком. Он отметил, что, помимо прямой конкуренции, ОПЕК создает "более масштабные проблемы".


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 декабря 2018 года 14:02
Восстанавливающиеся котировки акций нефтегазовых компаний должны поддержать российский рынок - Dukascopy Bank SA
"Торговая сессия четверга на европейских биржах началась с роста индексов акций, которые отыгрывая итоги голосования в Британском парламенте поднялись сегодня в среднем на 0,2%. Стоит отметить, что рост индексов мог бы быть и больше, если бы инвесторы не воздерживались от крупных сделок в...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 13:29
Российский рынок акций: формируются предпосылки для восполнения потерь - БКС
   читать дальше
.
13 декабря 2018 года 13:02
Евро теряет привлекательность в ожидании ЕЦБ - eToro
"Евро торгуется в скромном плюсе после вчерашнего подъема. На недельных графиках пара EURUSD остается на отрицательной территории из-за распродажи рисковых активов в начале недели. Однако единая валюта еще может выйти в зеленую зону, если ЕЦБ не спугнет покупателей, а американские розничные...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 12:43
Макроэкономические показатели РФ увеличивают вероятность повышения ключевой ставки - Уралсиб
Макроэкономические показатели РФ увеличивают вероятность повышения Центробанком РФ ключевой ставки по итогам заседания совета директоров, назначенного на 14 декабря, считает аналитик корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN) Ирина Лебедева. "В последние две недели инфляция ускорилась до 0,2%, а за...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 12:15
По итогам пресс-конференции М. Драги евро может снизиться на Forex, что позволит рублю завершить торги укреплением в паре с евро - "Нордеа Банк"
Рубль сдержанно укрепляется в основных валютных парах, следуя за позитивной динамикой валют развивающихся рынков и нефтяных цен, комментируют ситуацию на валютном рынке эксперты "Нордеа Банка". Рыночные ожидания по снижению напряженности в отношениях США и КНР повышаются. Стало известно, что Китай...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 11:50
Ориентирами для Brent в ближайшее время продолжат выступать отметки $59-62/bbl - "Нордеа Банк"
"Нефтяные цены растут в ходе торгов четверга, отражая улучшение аппетита к рисковым активам. Однако пока сложно признать, что позитив на нефтяном рынке будет носить устойчивый характер. Рост запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, наблюдаемый с середины текущего года, ожидаемое расширение...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 11:36
Рынок акций РФ утром консолидируется, бумаги "Газпрома" проседают из-за опасений санкций к "Северному потоку 2"
Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips, поддержку оказывает улучшение внешней фондовой конъюнктуры на признаках прогресса в торговых переговорах США с Китаем; бумаги "Газпрома" продолжают дешеветь из-за опасений санкций к газопроводу "Северный поток 2", что оказывает давление на российские индексы.    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 11:33
Участникам российского облигационного рынка все еще не удается угадывать настрой Минфина на первичных аукционах ОФЗ - Росбанк
"Участникам российского облигационного рынка все еще не удается угадывать настрой Минфина на первичных аукционах ОФЗ. Вчера на аукционе по размещению 16.2 млрд руб. 3-летних ОФЗ-ПД 25083 было предъявлено 40.5 млрд руб. спроса. Инвесторы, очевидно, ожидали от ведомства большей премии по доходности,...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 11:15
Не исключено, что торговля на российском валютном рынке будет достаточно волатильной - Оргбанк
"Участники российского валютного рынка с нетерпением ожидают итогов предстоящих заседаний центральных банков США, Европы и, конечно, России. Наиболее важным для российской валюты, разумеется, является решение по ключевой ставке, которое будет озвучено ЦБ РФ завтра в 13:30 мск. В настоящий момент...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 10:56
До решения по ставке 14 декабря инвесторы сохранят выжидательную позицию, и активность покупателей на рынке ОФЗ останется низкой - Промсвязьбанк
Вчера Минфин разместил ОФЗ 25083 с погашением в декабре 2021 г. только на 8,9 млрд руб. из предложенных 16,2 млрд рублей. Спрос на аукционе был достаточно большой - 40,5 млрд руб., но большинство заявок было выставлено с премией к вторичному рынку. Минфин ограничил доходность по цене отсечения на...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 10:44
Судьба евро в руках Драги - FxPro
"Спрос на рисковые активы понемногу восстанавливается. В течение недели эту тенденцию поддерживают новости о том, что США и Китай не спешат оканчивать "торговое перемирие". Оно сохраняется, даже несмотря на арест финдиректора Huawei. Фьючерсы на американский S&P500 с утра в четверг поднимаются на...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 10:27
При позитивном раскладе рост индекса МосБиржи ограничен отметкой 2440 пунктов - Алор Брокер
"Если политическое давление на Россию продолжится и вдобавок начнет падать Америка, то к Новому году мы увидим "медвежье" ралли: крупным инвесторам есть что терять, и они быстро начнут фиксировать прибыль. Однако пока это слишком пессимистичный вариант, но его надо иметь ввиду. Всерьез о фиксации...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 10:22
Рубль растет к доллару и евро следом за укреплением большинства валют emerging markets
Москва. 13 декабря. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине следом за умеренным ростом валют-аналогов большинства emerging markets.    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 10:21
До конца текущего года котировки Brent способны подняться к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent не оставляют попыток перейти к росту на фоне улучшения ситуации на глобальных фондовых площадках. Новое соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ защищает цены от падения ниже отметки 60 долл./барр. Вместе с тем сейчас в котировках не учтены риски уменьшения предложения...    читать дальше
.
13 декабря 2018 года 10:08
Потенциал роста золота составляет более 4% - Алор Брокер
"После "застоя" на годовых минимумах в течение августа-сентября показало разворот золото. Первой цель его движения является отметка 1300 долларов. Потенциал роста составляет более 4%, что, с учетом больших "плеч" по данному инструменту, может позволить очень неплохо заработать. Поэтому фьючерс на...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.