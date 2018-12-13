В начале торгов четверга индекс РТС может расти - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Признаки налаживания диалога между США и КНР в вопросах торговли способствуют восстановлению "спроса на риск" на рынках в целом. Британский парламент выразил доверие премьер-министру, что позволяет рассчитывать на продолжение работы над контролируемым выходом страны из состава ЕС (но не снимает рисков неконтролируемого выхода). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации немногим ниже отметки 66,5 по паре доллар-рубль, во второй половине дня на ход торгов могут повлиять итоги заседания ЕЦБ - в сопутствующем комментарии могут быть озвучены планы в отношении выкупленных активов", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.