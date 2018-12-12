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12 декабря 2018 года 19:40

Рынок акций РФ откатился к уровню 2-недельной давности по индексу МосБиржи из-за геополитики, лидировал "ЛУКОЙЛ"

Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ в среду откатился к уровню 2-недельной давности по индексу МосБиржи из-за распродаж, вызванных геополитической напряженностью вокруг газопровода "Северный поток 2"; локомотивом снижения выступили бумаги "Газпрома", а лидером снижения стали перегретые ранее акции "ЛУКОЙЛа".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2370,35 пункта (-1%), индекс РТС - 1125,78 пункта (-0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар просел до 66,32 рубля (-0,04 рубля).

Палата представителей Конгресса США полным составом одобрила резолюцию, в которой выразила несогласие с газопроводом "Северный поток 2" из-за опасений, что проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу. Документ, принятый Палатой представителей в ходе устного голосования, призывает правительства европейских стран отказаться от проекта "Северный поток 2".

Принятая резолюция также поддерживает введение санкций в отношении "Северного потока 2" в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Конгрессмены призывают президента США Дональда Трампа "использовать все доступные средства для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации (энергоносителей) для снижения зависимости ЕС от РФ".

Хотя резолюция не имеет обязательной силы, она подчеркивает растущую оппозицию Конгресса США российскому проекту.

Внутренняя хорошая статистика по экономике РФ осталась без внимания игроков: Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в третьем квартале до 1,5% в годовом выражении с 1,3% по предварительной оценке, а также повысил оценку роста ВВП за 9 месяцев до 1,6% с 1,5% по предварительным расчетам.

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-3,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Газпрома" (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%).

Выросли бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+3,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) (+0,5%, до 46,6 рубля), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) (+0,2%).

Акционеры ММК на внеочередном собрании одобрили дивидендные выплаты за третий квартал 2018 года в размере 2,114 рубля на акцию, сообщила компания. По итогам второго квартала 2018 года дивиденды составили 1,589 рубля на акцию.

Тем временем внешние рынки выросли на ожиданиях урегулирования торговых разногласий США и Китая. В среду выросла фондовая Азия (Япония прибавила 2,2%, Китай - 0,3%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,2-2,3%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 1,4%).

По данным источников агентства Bloomberg, Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей с нынешних 40% до 15%. Предложение прозвучало в ходе прошедшей в понедельник телефонной конференции, в которой участвовали министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, и было представлено правительству США для рассмотрения в ближайшие дни.

Тем временем, в Канаде отпустили под залог финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании. Президент США Д.Трамп сказал, что готов вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США. В интервью Reuters он сказал, что будет делать то, что "хорошо для страны".

Вышедшие в среду данные Минэнерго США о запасах нефти оказались умеренно негативными (резервы нефти за неделю сократились на 1,2 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,5 млн баррелей), что замедлило коррекционный рост котировок.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:55 МСК составила $60,95 за баррель (+1,3% и +0,4% во вторник), январская цена WTI - $52,11 за баррель (+0,9% и +1,3% накануне).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, второй день подряд рынок акций РФ проигнорировал внешний позитив. Нефть Brent снова поднялась в район $61 за баррель, выросли западные фондовые площадки, что могло бы поддержать покупки в российских акциях. Однако рынок акций утянули вниз акции "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти", не позволив индексу МосБиржи подняться выше 2400 пунктов. Негативная динамика акций "Газпрома", скорее всего, является краткосрочной тенденцией, поскольку введение санкций против "Северного потока 2" выглядит маловероятным.

Что касается индекса МосБиржи, то он сделал еще один шаг к ближайшей поддержке 2350 пунктов. В случае дальнейшего снижения, кроме этой отметки, поддержку индексу может оказать среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов прошлого года. До их пробоя техническая картина остается "бычьей". В результате не исключены попытки возобновления роста рынка, целью которого может стать район 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи, считает аналитик.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, рынок акций просел в противовес явному улучшению внешнего фона - биржевым "быкам" испортило настроение известие, что Палата представителей Конгресса США вынесла неодобрительную резолюцию относительно газопроводного проекта "Северный поток 2" и рекомендовала введение санкций против газопровода. Резолюция является далеко не первым сигналом по этому поводу, скорее всего, указанный сюжет получит дальнейшее развитие в среднесрочной перспективе. Между тем, власти РФ уже заявляли ранее, что "Северный поток 2" будет завершен, несмотря на внешнее противодействие. В результате тяжеловесные акции "Газпрома", остающиеся в зависимости от большой политики, утянули за собой в "минус" индексы МосБиржи и РТС.

Значимым внешним позитивом стало известие об освобождении под залог финансового директора китайской компании Huawei. Смягчение этой громкой ситуации создает надежды на то, что наметившееся примирение США и Китая в торговой войне не будет перечеркнуто столь недружественным шагом.

Аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков также полагает, что просадка рынка во главе с "Газпромом" (MOEX: GAZP) стала следствием призыва Госдепа США к участникам проекта "Северный поток 2" отказаться от его реализации из-за опасений за европейскую энергетическую безопасность. Кроме того, американские законодатели также приняли резолюцию, осуждающую проект, и призвали Д.Трампа использовать все имеющиеся возможности для препятствия строительству газопровода. Бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) подешевели на схожих опасениях, но в области ограничений возможности компании на зарубежных рынках. Расписки "Ленты" (-1,1%) продолжили дешеветь на ухудшении прогнозов по розничному сектору РФ. В бумагах "Мегафона" (MOEX: MFON) (+4,1%) оптимизм был вызван новостями об оферте миноритарным акционерам. "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) (-0,3%) вывел на полную мощность проект "Ямал СПГ", что поддержало бумаги компании.

Европа остается в оптимизме на заявлениях Д.Трампа о переговорах с Китаем и о возможном вмешательстве по делу об аресте финансового директора Huawei. Между тем, для Европы более важным фактором может стать ситуация в Великобритании. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что пойдет до конца, чтобы убедить своих однопартийцев в необходимости одобрения сделки с Евросоюзом по выходу Соединенного королевства. Голосование по доверию Т.Мэй может состояться уже в среду вечером. В качестве позитива может произойти то, что получив одобрение консерваторов, Т.Мэй фактически получит и одобрение условий выхода, о которых она договорилась с Брюсселем. Из статистики можно отметить то, что промышленное производство в еврозоне выросло на 1,2% в октябре при ожиданиях роста на 0,7% в годовом выражении.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-10,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-5,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-5,4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-5%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-5%).

Подорожали бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+39,9%), "Мегафона" (+4,1%, до 611 рублей - максимум с конца августа), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,1%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+1,6%).

Дочерняя компания оператора - ООО "Мегафон Финанс" - конвертировала принадлежащие ей GDR в обыкновенные акции компании и стала владельцем 78,84% "Мегафона", затем в соответствии с законодательством направила предложение о выкупе акций у миноритариев на рассмотрение в ЦБ. Поручительство на сумму до 90 млрд рублей в рамках оферты миноритариям "Мегафон Финансу" предоставил Газпромбанк (MOEX: GZPR), говорится в сообщении "Мегафона".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,085 млрд рублей (из них 9,785 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 5,091 млрд рублей - на "Газпром").


Опубликовано: /Финмаркет/
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