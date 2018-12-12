Цены евробондов РФ в среду демонстрируют смешанную динамику без ярко выраженной тенденции

Москва. 12 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют смешанную динамику, без ярко выраженной тенденции; поддержку рынку оказывают развернувшиеся вверх цены на нефть и проснувшийся у мировых инвесторов "аппетит к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 11 декабря на 15 базисных пунктов и составила 108,64% от номинала, что соответствует доходности 4,62% годовых (снижение на 4 базисных пункта).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 3 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 97,88% от номинала. Их доходность выросла на 1 пункт и составила 2,76% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 5 пунктов и составил 186 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 11 декабря всего на 2 базисных пункта - до 104,83% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 5,51% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 9 базисных пунктов - до 101,68% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисных пункта и составила 5,495% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 1,5 базисного пункта - до 98,625% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,97% годовых), с погашением в 2023 году - также на 1,5 базисного пункта, до 101,715% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 4,47% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 17 базисных пунктов - до 93,01% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 5,75% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 11 базисных пунктов, до 94,78% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 5,01% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня демонстрируют плавные ценовые колебания, что в целом ведет к незначительным изменениям доходностей в пределах 1-2 базисных пунктов. Практически все суверенные евробонды стран с развивающейся экономикой показывают в среду позитивную динамику котировок. В свою очередь формированию позитивных настроений на мировых рынках капитала способствуют ожидания того, что американо-китайские торговые отношения в ближайшее время могут улучшиться после того, как канадский суд освободил под залог финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана. Кроме того, на руку игрокам на повышение выступают и заявления Дональда Трампа о том, что Китай и США ведут переговоры и готовятся к подписанию торгового соглашения", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

"Дополнительным позитивным для российских бумаг фактором выступают также растущие мировые цены на нефть. Но в целом рост котировок отечественных евробондов небольшой, активных покупателей на рынке пока нет", - отметил Д.Монастыршин.