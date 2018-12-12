Мы ожидаем попыток возобновления роста нашего рынка, целью которого может стать район 2450 - 2500 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"В среду российский фондовый рынок продолжил негативную динамику. Второй день подряд российский фондовый рынок игнорирует внешний позитив, - обращает внимание главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, нефть марки Brent снова поднялась в район 61 доллара за баррель, что могло бы поддержать покупки в наших акциях. Также росту способствовала позитивная динамика на западных площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 2%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1%. Несмотря на это индекс МосБиржи к 18.00 мск. снизился на 0,9%, отступив в район 2372 пунктов. В очередной раз рынок вниз утянули акции Газпрома (-1,9%), не позволив индексу подняться выше 2400 пунктов. На этот раз компанию в аутсайдерах им составили бумаги Лукойла и Татнефти, упавшие на 2,6%. Лучше рынка торговались МТС, корректирующийся от минимумов более за полтора года, и Мегафон, рост которых составил 2,8% и 4,3% соответственно. Отметим, что, на наш взгляд, негативная динамика Газпрома, скорее всего, является краткосрочной тенденцией. Введение санкций против "Северного потока-2", выглядит маловероятным. Что же касается динамики индекса Мосбиржи, то в ходе сегодняшней сессии он сделал еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2350 пунктов. В случае дальнейшего снижения, кроме этой отметки, поддержку индексу может оказать среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов прошлого года. До их пробоя, техническая картина остается "бычьей". В результате, мы ожидаем попыток возобновления роста нашего рынка, целью которого может стать район 2450 - 2500 пунктов".