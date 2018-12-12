Рост профицита торгового баланса России скорее "бумажный", нежели реальный - Dukascopy Bank SA

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре выросло в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 175,6 миллиарда долларов, приводит ПРАЙМ выдержки из материалов ЦБ РФ. "Основную роль (в динамике платежного баланса - ред.) сыграло укрепление в 1,7 раза положительного сальдо внешней торговли товарами до 175,6 млрд. долл. США, сложившееся на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта и низких темпов роста импорта. Одновременно несколько уменьшился и совокупный отрицательный вклад других компонентов счета текущих операций", - говорится в сообщении.

"Рост профицита торгового баланса России указывает скорее на возросшую активность стран ближнего зарубежья, нежели на реальные сдвиги в экспортно-импортной деятельности страны, - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - По данным Росстата, доля стран постсоветского пространства в торговом балансе за последние два года выросла до приблизительно 36%, а учитывая объем рублевых контрактов с этими государствами, валютные риски на такие операции почти не влияют. Также это является признаком активизации сотрудничества с Китаем, наращивающим импорт российских товаров и услуг. Конечно, важным фактором тут являются расширенные нефтяные контракты и факт того, что Китай полностью отказался от американской нефти. Также следует учесть, что торговый баланс считается в рублях, а рубль за 11 месяцев потерял почти 7%, притом, что себестоимость продукции пока не изменилась. Все это в сумме дает прирост в 70%, однако он скорее бумажный, нежели реальный".