Долю российских акций лучше не увеличивать - ГК "ФИНАМ"

Российский фондовый рынок второй день подряд смотрится откровенно слабо, несмотря на внешний позитивный фон, отмечает аналитик ГК "Финам" Василий Олейник. Рублёвый индекс Московской Биржи пока теряет ещё 0.5%, торгуясь у отметки 2380 пунктов, а валютный РТС снижается на 0.2%, тестируя поддержку 1130 пунктов. Сильнее всего российские индексы тянут вниз акции Газпрома, которые существенно падают второй день подряд. Причина, по мнению эксперта, в следующем - палата представителей Конгресса США всем составом одобрила резолюцию, в которой выражает несогласие с газопроводом "Северный поток-2" из-за опасений, что проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу. Конгрессмены призывают президента США Дональда Трампа "использовать все доступные средства для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации (источников энергоносителей) для снижения зависимости ЕС от РФ".

"Российским инвесторам сейчас стоит быть крайне осторожными и не стледует сильно увеличивать долю акций в портфелях. Согласно многим СМИ, уже в ближайшие выходные может произойти ещё одна военная провокация со стороны Украины, и понедельник запросто может оказаться "чёрным" для рынка акций. Также нельзя исключать и нового пакета санкций со стороны США уже до конца текущего месяца. До конца дня сохранится позитивный настрой на финансовых рынках, купленные акции можно переносить на завтра. Долю российских акций лучше не увеличивать", - рекомендует эксперт ГК.