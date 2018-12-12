Рубль лишь слегка ускорил снижение к доллару и евро на фоне слабых результатов размещения ОФЗ

Москва. 12 декабря. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль слегка ускорил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне слабых результатов размещения ОФЗ Минфином РФ.

Курс доллара США составил 66,39 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,25 руб./EUR1, поднявшись на 10 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 6,56 копейки - до 70,38 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 декабря на 7,97 копейки, до 66,4225 руб./$1, и уменьшил курс евро на 40,29 копейки, до 75,2168 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует лишь слабые колебания в обеих валютных парах на фоне затухающей активности участников рынка перед заседаниями основных мировых центробанков в ближайшие дни. ЕЦБ планирует обсудить текущую монетарную политику в четверг, 13 декабря, заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике состоится в пятницу, 14 декабря. Заседание ФРС пройдет 18-19 декабря.

Министерство финансов России запланировало на 12 декабря проведение аукционов по продаже четырехлетних ОФЗ серии 29012 в объеме 5 млрд рублей, а также трехлетних ОФЗ серии 25083 на сумму 16 млрд 179,013 млн рублей.

К середине дня были известны результаты аукциона по размещению ОФЗ 25083, которые можно признать неудачными для Минфина, так как было размещено всего около 55% выпуска при довольно существенном спросе.

Всего было продано бумаг на общую сумму 8 млрд 886 млн рублей при спросе 40 млрд 516 млн рублей и объеме предложения 16 млрд 179 млн рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза, при этом объем размещения составил 54,9% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 96,86% от номинала, что соответствует доходности 8,36% годовых.

Доходность данных облигаций на закрытие торгов накануне составила 8,31%, таким образом, премия к последней сделке предыдущей сессии составила 5 базисных пунктов.

Результаты аукциона по размещению ОФЗ серии 29012 на момент написания обзора известны не были.

"На динамике рубля сказывается сохранение фундаментальной недооцененности и начало подготовки экспортеров к налоговому периоду, при этом очередная попытка нефти марки Brent закрепиться выше $61 может поддержать рублевых "быков". Однако приближение заседания ЦБ по ставке будет оказывать сдерживающее влияние на активность игроков. В пятницу также будет обсуждаться вопрос возобновления покупок валюты на открытом рынке во исполнение бюджетного правила, решение которого может оказать существенное влияние на рубль", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Рубль остается относительно стабильным в основных валютных парах в ходе дневных торгов среды. Поддержку российской валюте оказывают определенное улучшение настроений на глобальных площадках в отношении рисковых активов и попытки роста нефтяных цен. Однако учитывая, что оптимизм на площадках все же весьма сдержанный и основные события недели (заседания ЕЦБ и ЦБ РФ) еще предстоит оценить, участники рынка с большей вероятностью предпочтут воздержаться от активных действий", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"С учетом относительной стабилизации конъюнктуры на финансовых рынках, некоторого снижения геополитической напряженности и переноса санкционных угроз на следующий год мы полагаем, что 14 декабря ЦБ все-таки не будет повышать ключевую ставку. Однако, по всей видимости, регулятор оставит максимально консервативную риторику в пресс-релизе, сохраняющую возможность для повышения ставки в начале 2019 года. Помимо ставки не менее (если не более) важным событием станет решение ЦБ РФ о возобновлении покупок валюты на рынке для Минфина в рамках исполнения бюджетного правила. С высокой вероятностью в пятницу ЦБ объявит о возобновлении таких операций уже после новогодних праздников. Такое решение вкупе с сохранением ключевой ставки будет способствовать ослаблению рубля, хотя пока мы ожидаем лишь краткосрочного эффекта, который на первых порах будет носить исключительно психологический характер", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались в среду на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" не изменилась по сравнению со вторником, оставшись на отметке 7,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,77% годовых. Ставка на срок 1 месяц также осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,01% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 8,5% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась и осталась на отметке 8,53% годовых.