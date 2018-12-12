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12 декабря 2018 года 15:23
Палладий не реагирует на негатив с китайского авторынка - Julius Baer
Во вторник финансовые рынки получили поддержку из Китая, чьи власти объявили о намерении рассмотреть возможность снижения импортных пошлин на американские автомобили, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Несмотря на то, что Пекин и Вашингтон пока далеки от завершения торговых споров, циклические металлы продемонстрировали повышение котировок. Палладий снова оказался в лидерах роста, прибавив 1,8%. По оценкам эксперта, эффект от снижения пошлины для китайского автомобильного рынка будет минимальным. В прошлом году доля американских машин составила всего 1% от совокупных продаж автомобилей в КНР. Во вторник также была опубликована статистика по китайскому авторынку: продажи в ноябре упали в годовом выражении на 18%. В декабре динамика вряд ли будет лучше, так что Китай ждет первое за три десятилетия сокращение годовых продаж автомобилей. "Торговые споры ухудшают настроения китайских потребителей. Кроме того, по нашим оценкам, они откладывают покупки машин в ожидании новой стимулирующей программы правительства для сектора и мер по борьбе с займами между частными лицами, - указывает Карстен Менке. - По данным аналитиков Macquarie, в прошлом году покупка около 3,4 млн автомобилей, то есть почти 15% всего объема, была профинансирована займами между частными лицами. В итоге, мы не ожидаем сильного улучшения динамики в секторе в 2019 году". На рынке палладия сохраняется некоторый дефицит предложения, который больше заметен в инвестиционном секторе, а не в промышленном. Это частично связано с небольшим размером самого рынка, отсутствием прозрачности и недостаточной ликвидностью. Данные факторы и "бычьи" настроения технических трейдеров создают потенциал дальнейшего роста цен. Однако, более высокие котировки вряд ли будут устойчивыми в средне- и долгосрочной перспективе. Текущие инвестиции в секторе связаны с заметными рисками. "Рынок палладия не замечает негативной статистики с автомобильного рынка Китая и растет на признаках улучшения внешнеторговых отношений между США и КНР. Политика властей в Пекине, вероятно, приведет к сохранению слабости китайского автомобильного рынка в 2019 году. На котировки палладия влияют технические трейдеры и игроки, следующие за общим трендом. Мы рекомендуем воздерживаться от инвестиций в металл из-за неблагоприятного соотношения рисков и доходности в секторе", - резюмирует эксперт Julius Baer.
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12 декабря 2018 года 16:01
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.12 декабря 2018 года 12:38
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.12 декабря 2018 года 11:49
"На наш взгляд, будет неосмотрительно рассчитывать на дальнейшее усиление позиций рубля, так как на горизонте "сгущаются тучи". Нефть прибавляет около 1%, после роста на 0,7% накануне. Поддержку котировкам оказали сообщения о перебоях поставок из Ливии после захвата местным ополчением крупнейшего... читать дальше
.12 декабря 2018 года 11:45
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.12 декабря 2018 года 11:31
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.12 декабря 2018 года 11:09
"Минфин РФ все еще предпочитает короткие выпуски облигаций для первичных аукционов: сегодня рынку будут предложены 16,2 млрд руб. 3-летних ОФЗ-ПД 25083 (фиксированные купоны) и 5 млрд руб. 4-летних ОФЗ-ПК 29012 (купоны привязаны к RUONIA). Для нас объем предложения выглядит несколько высоким,... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:48
Налоговый период окажет поддержку рублю и может удержать его от попыток закрепиться выше 67 против доллара США - Росбанк
"Несмотря на временную приостановку Банком России покупок валюты на открытом рынке, корреляция цены на нефть и курса рубля сохранилась на достаточно слабом уровне. В ноябре цена за баррель Brent обвалилась на 19,5%, в то время как USD/RUB вырос лишь на 1,9%. Одним из объяснений умеренной динамики... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:40
"Рубль в паре с долларом продолжает находится в коридоре 66-67. Даже если сегодня на хорошем внешнем фоне российской валюте удастся пробить нижнюю границу этого канала, потенциал роста будет ограничен отметкой 65,5 руб. за доллар. С середины сентября рубль ни разу не смог пройти уровень 65-65,5,... читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:23
Москва. 12 декабря. Доллар США и евро лишь незначительно снижаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании результатов заседаний основных мировых центробанков. читать дальше
.12 декабря 2018 года 10:08
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